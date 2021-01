Paro de colectiveros en Necochea y Quequén: les deben $60.000 y denuncian aprietes

Este miércoles las localidades de Necochea y Quequén amanecieron sin el servicio de transporte urbano de pasajeros por un paro de choferes, que reclaman pago de salarios adeudados.

La retención de tareas se inició en horas de la madrugada con la concentración de los trabajadores en la sede de la Compañía de Transportes Necochea.

Según reseña el sitio local Cuatro Vientos, allí se hizo presente un delegado de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que no logró deponer la actitud de los choferes. Aunque el gremio no apoya a los colectiveros locales, terminó por unirse al reclamo.

Los trabajadores afirman que la deuda promedio con cada chofer es de no menos de 60.000 pesos y reclaman que desde hace ocho meses reciben los pagos salariales en cuotas. Además, el último mes de diciembre se halla impago.

En el partido de Necochea son dos las empresas que están en cese de tareas. Alan Esteban Zugazua, uno de los manifestantes, compartió un texto en las redes sociales en donde describe lo que sucede en el sector.

"Hoy es 20 de enero. Estamos a diez días de terminar el mes y aún no cobramos el sueldo. Hoy hicimos uso de nuestros derechos, hicimos retención de tarea por falta de pago.... la agresión se hizo presente, las amenazas resurgieron y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no podemos reclamar lo que nos corresponde? ¿por qué se elige por parte de algunas personas la violencia antes que el diálogo? ¿por qué juegan con nosotros? Desde nuestro lugar de trabajadores estamos haciendo uso de nuestros derechos, reclamando lo que creemos que es justo, nuestro sueldo de diciembre 2020. Es triste ver como nuestra labor se ve opacada.

Lamentamos este quite de colaboración que trae aparejado la no salida de micros desde la cabecera, porque somos consciente que el laburante nos espera. Pero vos que estas leyendo esto ¿que harías ? No podemos vivir en la incertidumbre, no podemos vivir peleando por tener aquello que por derecho nos corresponde. Reclamamos lo justo, pedimos respeto y compromiso. Pedimos que nos informen una fecha certera de pago y la regularización de los mismos. Pedimos que nos entiendan y se pongan en nuestro lugar así como nosotros en más de una oportunidad lo hemos hecho.

Esta situación no se puede sostener más. Necesitamos respuestas. Pedimos que nos entiendan. Nuestra intención como trabajadores es lograr que nos den lo que nos corresponde, más en esta época tan difícil para la economía argentina. La vida está difícil, el día a día se hace cuesta arriba, el poder comer, pagar los impuestos y servicio se hace imposible si no cobramos nuestro sueldo.

A quienes nos amenazan, pónganse en nuestro lugar. Entendemos cuál es su rol, pero entiendan que nosotros también tenemos un rol en la vida, y una obligación que supera cualquier otra. Tenemos la obligación de alimentar a nuestros hijos, a nuestras familias, y es muy triste no poder hacerlo por no contar con el dinero necesario, siendo que hemos trabajado para poder hacerlo.

Hoy 20 de enero solo reclamamos lo que nos corresponde y seguimos recibiendo amenazas, insultos y agresiones ¿hasta cuando? Pedimos disculpas a los usuarios, pero les pedimos también que nos entiendan y apoyen en esta situación”.