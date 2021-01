La vuelta a clases presenciales con un formato que combine la enseñanza tradicional con la modalidad virtual es casi un hecho para el Ciclo Lectivo 2021. En medio de las múltiples opiniones que genera la "vuelya a clases", desde la Sociedad Argentina de Pediatría indicaron que el regreso a las aulas de manera gradual y con protocolos es lo indicado para que los niños y adolescentes refuercen sus vínculos afectivos, ya que consideraron que la escuela "es mucho mas que el desarrollo del conocimiento".

En diálogo con 0223 Radio, el titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, Norberto Recalde indicó que el aislamiento dispuesto para frenar el avance del coronavirus impactó en los niños y adolescentes no solo en lo cognitivo, sino también en lo afectivo y vincular.

Según el profesional, durante 2020 educar a distancia "fue un esfuerzo para todos y en especial para los docentes", dijo el médico tras señalar que la modalidad cirtual dejó al descubierto las desigualdades en materia tecnológica que viven las familias y adelantó que un regreso "gradual y con protocolos" ayudará a subsanar las crisis de pánico, ansiedades, tics y miedo que muchos niños y adolescentes desarrollaron durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

En este sentido, el profesional señaló que la falta de presencialidad es inequitativa. "Hay muchos chicos en el país que están limitados en el acceso a la educación en el contexto de pandemia, el acceso a la virtualidad es un condicionante", explicó.

"La escuela es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los niños, no sólo para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el cuidado de aspectos nutricionales, de la salud y la realización de la actividad física. Quedó demostrado que la escuela es mucho más que el desarrollo del conocimiento", dijo Recalde.

Además, el pediatra consideró que los datos publicados hasta el momento no señalan de manera contundente que los niños con inmunocompromiso desarrollen con más frecuencia cuadros graves por Covid-19 ni que la población pediátrica sea el gran transmisor de la infección viral.

"Los niños no son grandes contagiadores y no son el target del virus. Los casos en pediatría son puntuales y en su mayoría son leves o moderados. Los chicos no son hiper contagiadores contrariamente a lo que se creía en un principio como tampoco son un grupo de alto riesgo de contagio", afirmó Recalde.

"La escolaridad es mucho más que el desarrollo del conocimiento, Desde lo vincular, desde lo afectico, la escuela es mucho mas que una academia", concluyó.