Perdió la cartera en la puerta de su casa y busca al hombre que se la llevó

Una mujer apela a la solidaridad para poder recuperar la cartera que perdió el domingo por la tarde en la puerta de su casa donde guardaba la tarjeta de créditos y otros documentos de importante valor.

Al compartir su situación con 0223, Lourdes, la damnificada, comentó que recién se dio cuenta este martes de la ausencia de la cartera cuando la buscó con desesperación en distintas partes de su casa, ubicada en la zona del Puerto.

"Me acordé que el último día que había salido era el domingo y cuando me puse a revisar las imágenes de la cámara de mi casa, vi que efectivamente se me cayó en la calle y que después pasa un chico y la agarra", explicó la vecina.

Dentro de la cartera, la mujer conservaba su tarjeta de crédito, su DNI y el DNI de su hermana, además de la plata de un alquiler. "La plata no me interesa pero lo que quiero recuperar es toda la documentación por las complicaciones que eso genera", remarcó.

En las imágenes que Lourdes facilitó a este medio, se puede constatar que, efectivamente, este domingo pasadas las 19 un hombre, junto a un menor, que circulaba frente al domicilio se apropia de la cartera y se va del lugar.

Cualquier persona que quiera ponerse en contacto con la familia para devolver lo perdido, se puede comunicar al teléfono 2236 83-4780.