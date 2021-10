Brasil fue una máquina y aplastó a Uruguay

Brasil le ganó con contundencia a Uruguay por 4 a 1 en el estadio Arena Amazonia y quedó a un paso de sellar su clasificación al Mundial de Qatar, en la duodécima fecha de las Eliminatorias sudamericanas. El "celeste" no se recuperó nunca del "baile" que le propinó Argentina el domingo y luego de recibir el primer gol, no tuvo respuestas.

En una etapa inicial que fue un monólogo del conjunto brasileño, Neymar abrió el marcador a los 10 minutos y ahí se terminó el partido. Uruguay no tuvo reacción, quedó groggy y el local se agrandó.

Por eso, no sorprendió cuando ocho minutos después, Raphinha no dejó pasar su oportunidad y estiró la diferencia ante un rival que no hacía pie en ningún lado.

Ya en el complemento, siguió la fiesta brasileña al punto que Fernando Muslera se convirtió en una de las figuras del partido, aún en la goleada, por la gran cantidad de situaciones que generó el local, que igualmente llegó al tercero con otra aparición de Raphinha.

Estaba más cerca el equipo de Tité del cuarto que Uruguay del descuento, pero con un tiro libre en el borde del área, Luis Suárez engañó a Ederson y la puso abajo, contra su palo, para marcar el del honor e ilusionarse con una recuperación.

Sin embargo, no hubo milagro y se dio la lógica. El local terminó de definir la historia con una asistencia bárbara de Neymar, un cabezazo de Gabigol que no tenía demasiado peligro pero se le escurrió a Muslera, que hasta ahí había evitado una goleada que pudo ser histórica.

De esta manera, Brasil quedó a un paso de sellar la clasificación al Mundial: con 18 puntos en juego, al margen de la resolución de la FIFA que sigue pendiente tras la suspensión del partido con la Argentina en San Pablo, Brasil le sacó 15 de ventaja a Uruguay, que se ubica en puestos de repechaje, y 18 a Chile, que se encuentra sexto, por ahora fuera de la Copa del Mundo.

Síntesis

Brasil (4): Éderson; Emerson Royal, Lucas Verissimo, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesús y Neymar. DT: Tite.

Cambios: ST 15' Antony y Gabriel Barbosa por Paquetá y Jesús, 25' David Luiz y Everton Riveiro por Fabinho y Raphina, y 42' Edenilson por Fred.

Uruguay (1): Fernando Muslera; Nahitán Nández, Sebastián Coates, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.

Cambios: ST 0' Martín Cáceres, Joaquín Piquerez y Lucas Torreira por Nández, Viña y De La Cruz, 19' Facundo Torres por Vecino y 26' Fernando Gorriarán por Bentancur.

Goles: PT 10' Neymar (B) y 18' Raphinha (B); ST 13' Raphinha (B), 32' Suárez (U) y 38' Gabigol (B).

Árbitro: Fernando Rapallini, de Argentina.

Estadio: Arena Amazonia.