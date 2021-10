Antes del almuerzo con "la vieja", doce equipos van por los cuartos de final

El fútbol de Mar del Plata comenzará desde este domingo la etapa crucial camino a la definición, con la disputa de los play offs del torneo "Copa Cincuentenario", en donde doce equipos buscarán acceder a los cuartos de final, donde ya esperan Atlético Mar del Plata y Nación.

La Liga Marplatense de Fútbol, como suele suceder, adelantó la fecha de infanto-juvenil para el sábado para que los niños puedan celebrar el día de la Madre con sus progenitoras. Y la primera, jugará sus seis partidos desde las 10.30 de este domingo.

El miércoles, en los cruces de reclasificación, accedieron a esta serie Cadetes de San Martín y Quilmes, que vencieron en sus duelos a Once Unidos y Boca, respectivamente.

A continuación, la programación y el camino a la final

Cancha: Deportivo Norte

10:30hs, Deportivo Norte vs. Libertad (Gerez, Samatán y Díaz)

Cancha: Nación

10:30hs, General Urquiza vs. Cadetes (Silva, E. López y Luxen)

Cancha: Mar del Plata

10:30hs, San José vs. Argentinos del Sud (Millas, Contreras y K. Gómez)

Cancha: Kimberley

10:30hs, Kimberley vs. Quilmes (Mayer, M. Núñez y Ordóñez)

Cancha: River

10:30hs, River vs. Alvarado (Mella, Foschi y D. González)

Cancha: Círculo Deportivo

10:30hs, Círculo vs. Independiente (Rojas, Iza y Costanzo)

8VOS DE FINAL

Partido 3: Deportivo Norte vs Libertad (en Deportivo Norte)

Partido 4: General Urquiza vs Cadetes (en Nación)

Partido 5: San José vs Argentinos del Sud (en Atlético Mar del Plata)

Partido 6: Kimberley vs Quilmes (en Kimberley)

Partido 7: River vs Alvarado (en River)

Partido 8: Círculo Deportivo vs Independiente (en Otamendi)

4TOS DE FINAL

Partido 9: Nación vs Ganador Partido 3

Partido 10: Ganador Partido 4 vs Ganador Partido 5

Partido 11: Ganador Partido 6 vs Ganador Partido 7

Partido 12: Atlético Mar del Plata vs Ganador Partido 8

SEMIFINAL (Ida y Vuelta)

Partido 13: Ganador Partido 9 vs Ganador Partido 10

Partido 14: Ganador Partido 11 vs Ganador Partido 12

FINAL (Ida y Vuelta)

Partido 15: Ganador Partido 13 vs. Ganador Partido 14