Estudio internacional revela que en un futuro Mar del Plata podría quedar "tapada" por el mar

¿Mar del Plata tapada por el agua? No: no es una escena distópica del clásico hollywoodense "Back to the future" sino una conclusión alarmante a la que arribó una investigación que llevaron adelante especialistas de la Universidad de Princeton y el Instituto Potsdam, donde aseguraron que varias ciudades del país - entre ellas, Mar del Plata naturalmente - podrían desaparecer en un futuro por la crecida del mar.

Los resultados se conocieron en el marco del estudio “Environmental Research Letters”, donde, como primera conclusión global, se advierte que el nivel de marea alta podría invadir la tierra ocupada por alrededor del 10% de la población mundial actual, es decir, unas 800 millones de personas.

"Cientos de millones de personas en todo el mundo corren el riesgo de perder sus hogares a medida que ciudades enteras se hundirán bajo el aumento de los mares en las próximas tres décadas", aseguraron los investigadores.

La suba del nivel del mar aumentó unos 20 centímetros desde 1900 y seguirá creciendo en los próximos años producto del cambio climático. Hoy, el gran debate que hay en torno a esta problemática ambiental tiene como eje la necesidad de implementar medidas urgentes para tratar de migitar en la mayor medida posible estos efectos.

Según el estudio internacional, si la temperatura global sube entre dos y tres grados Mar del Plata se transformaría en una de las tantas ciudades del país que quedarían completamente bajo el agua. Otras de las zonas afectadas serían Entre Ríos entre los ríos Uruguay y Paraná, zonas de la provincia de Buenos Aires alrededor de la bahía de Samborombón y barrios de Capital Federal como Belgrano, Núñez, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y buena parte de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.

Los investigadores consideraron necesario "crear barreras sin precedentes para evitar la pérdida de la mayoría de territorios poblados amenazados por un aumento incesante del nivel del mar que durará cientos de años".

En agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó un informe donde evaluó cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos.

Los expertos del IPCC calculan que la temperatura global es 1,1 grados más alta ahora que en la era preindustrial (1850-1900), y que la actividad humana ha causado la mayoría de esa subida (los científicos calculan el "factor humano" en 1,07 grados).

En ese informe, ya se había precisado que el nivel del mar había subido como media unos 20 centímetros entre 1901 y 2018, pero si anualmente se elevaba unos 1,3 milímetros en las siete primeras décadas del pasado siglo, ahora lo hace unos 3,7 milímetros.