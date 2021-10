Alvarado entró dormido, sigue sin gol y sumó su quinta derrota al hilo

La historia se repitió. Alvarado recibió un gol en contra antes de los 10' por cuarto partido consecutivo, careció de ideas para lastimar a un rival que le cedió la pelota y apostó al contra ataque, no tuvo profundidad y en el final pareció más cerca del empate por jugar en campo contrario y llenar el área de centros, que por la claridad con la que lo hizo. Encima, en la etapa inicial desaprovechó un penal y anotó un gol en los últimos 10 partidos. En ese contexto, el premio fue para Mitre de Santiago del Estero que se quedó con el triunfo por 1 a 0.

Salvo un milagro, el conjunto de Gastón Coyette se despide de su objetivo primario de clasificar a la Copa Argentina 2022. Una posibilidad que a principio de temporada, era posible, sabiendo que era un equipo nuevo y con mucho por trabajar. Pero lo más preocupante, es que en las últimas presentaciones los partidos son calcados y no lo puede corregir. Es la cuarta vez seguida que le hacen un gol de entrada (6') y por un descuido defensivo. Durmieron todos en un tiro libre desde la derecha y Matías Donato en el segundo palo definió bárbaro, de volea, para abrir el marcador y reabrir la herida. El trámite, como casi siempre en los últimos encuentros, lo encontró al "torito" con las obligaciones, papel con el que no se siente tan cómodo. Entonces, la pelota no le llegaba a los delanteros y todo se resumía en intentos de media distancia de Marcos Astina.

En un contexto desfavorable, Alvarado tuvo una ocasión inmejorable para alcanzar la igualdad, sacarte la mufa y cambiar el chip. Pero cuando estás torcido estás torcido. Astina se inventó un penal adentro del área y el goleador Felipe Cadenazzi no pudo cruzarla bien en el remate, Joaquín Ledesma adivinó la intención y el golpe fue aún más grande.

A la vuelta del vestuario, Matías Rodríguez reemplazó a Jaurena, pero tampoco le pudo dar profundidad al ataque. El juego estaba partido. La visita iba e iba y Mitre esperaba agazapado para ver si podía definir en algún contra ataque. Sin espacios, lo de Alvarado se redujo a centros que muy pocas veces tuvieron un destinatario de azul y banda rosa. Alesandroni se hizo cada vez más gigante en su habitual trabajo de relevos y evitó una buena acción de contra que tuvo el equipo de Coyette.

Los minutos se consumían, los cambios no terminaban de dar el resultado esperado, pero la pegada de Navarro era la variante más importante. Sin embargo, los envíos no terminaron de lastimar. El atrevimiento de González (entró demasiado tarde) le dio esperanza a Alvarado en el descuento, pero un cruce justo de Tapia y una atajada de Ledesma ante el cabezazo de Giacomini, terminaron por sentenciar la historia. Esa historia que, a esta altura, ya es repetida.

Síntesis

Mitre (SdE) (1): Joaquín Ledesma; Rodrigo Tapia, Nicolás Goitea, Rubén Zamponi y Germán Voboril; Adrián Toloza, Juan Alesandroni y Gianluca Pugliese; Matías Donato, Ezequiel Cérica y Facundo Juárez. DT: Gabriél Schürrer.

Cambios: PT 34' Exequiel Narese por Juárez; ST 19' José Torres por Donato y 42' Leonardo Marchi y Pablo Palacios Alvarenga por Cérica y Pugliese.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Julián Vitale, Agustín Irazoque y Darío Cáceres; Franco Malagueño, Sebastián Jaurena y Marcos Astina; Mauro Valiente y Felipe Cadenazzi. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 0' Matías Rodríguez por Jaurena., 17' Mauro Bogado y Leandro Navarro por Astina y Malagueño, 20' Robertino Giacomini por Cadenazzi y 43' Santiago González por Mieres.

Goles: PT 6' Donato.

Incidencias: PT 33' Ledesma (M) le detuvo un penal a Cadenazzi (A).

Árbitro: Nelson Sosa.

Estadio: "Único Madre de Ciudades".