Se empiezan a definir las clasificaciones en la "Copa Cincuentenario"

Sábado con la disputa de la quinta fecha de la segunda fase del Torneo "Copa Cincuentenario" que homenajea a los campeones marplatenses de 1970. La anteúltima jornada que definirá algunos clasificados a los play offs.

En las Zonas Campeonato, Nación y Atlético Mar del Plata son líderes y en sus partidos intentarán asegurar el pasaje a cuartos de final. En la "1", el "Bicho azul" (10 puntos) visitará a Deportivo Norte (5), y deberá defender ese sitio ya que Kimberley (9), que recibe a Alvarado, podría arrebatarle el primer lugar.

En la "2", Atlético Mar del Plata -líder e invicto con 13 unidades- visitará a River (9), que buscará dar el "batacazo". El "Decano" luego tendrá fecha libre. Un traspié podría permitir que su rival de hoy, o General Urquiza (10) lo alcancen.

PROGRAMACIÓN SÁBADO 2 DE OCTUBRE

Cancha: Deportivo Norte

13:30hs, Deportivo Norte vs Nación (Chaves, Babbitt y Díaz Ruíz)

15:30hs, Deportivo Norte vs Nación (Mella, Chaves y Babbitt)

Cancha: Kimberley

13:30hs, Kimberley vs Alvarado (E. López, Loza y Galante)

15:30hs, Kimberley vs Alvarado (Llona, López y Loza)

Cancha: Atlético Mar del Plata

13:30hs, San José vs San Lorenzo (Scuffi, Oliver y Sotelo)

15:30hs, San José vs San Lorenzo (Campagnoli, Scuffi y Oliver)

Cancha: River

13:30hs, River vs Atlético Mar del Plata (M. Núñez, Cristofanetti y Olivares)

15:30hs, River vs Atlético Mar del Plata (Nuesch, Núñez y Cristofanetti)

Cancha: Quilmes

13:30hs, Peñarol vs Círculo Deportivo (Luxen, Pereira y Turi)

15:30hs, Peñarol vs Círculo Deportivo (Millas, Luxen y Pereira)

Cancha: Nación

14hs, Argentinos del Sud vs Libertad (Mayer, Contreras y Ferreira)

16hs, Colegiales vs Racing (Contreras, Mayer y Ferreira)

Cancha: Banfield

13:30hs, Banfield vs Quilmes (Avero, Gighlione y Oliveri Zabala)

15:30hs, Banfield vs Quilmes (Abboud, Avero y Gighlione)

Cancha: Chapadmalal

13:30hs, Huracán vs Once Unidos (Baquero, Montero y Mansilla)

15:30hs, Huracán vs Once Unidos (Silva, Baquero y Montero)

Cancha: San Isidro

14hs, San Isidro vs Chapadmalal (K. Gómez, Ramos y Zagaglia)

Cancha: General Mitre

15:30hs, General Mitre vs Chapadmalal (Debrina, Bravo y A. Núñez)

Cancha: Libertad

13:30hs, Cadetes vs Boca (Ruiz Díaz, Monsalves y Spognardi)

15:30hs, Cadetes vs Boca (Miranda, Ruiz Díaz y Monsalves)

Cancha: Al Ver Verás

13:30hs, Al Ver Verás vs Talleres (Foschi, Espinillo y L. Carmona)

15:30hs, Al Ver Verás vs Talleres (Funes, Foschi y Espinillo)

Cancha: Almagro Florida

14hs, Colegiales vs Racing (García, Rodas y Metrailler)

16hs, Almagro Florida vs Unión (Rodas, Garcia y Metrailler)

PROGRAMACIÓN MARTES 5 DE OCTUBRE

Cancha: Argentinos del Sud

15hs, Argentinos del Sud vs Libertad (Quinta División)

Posiciones

Zona Campeonato 1: Nación 10 puntos; Kimberley 9 puntos; San José 7; Deportivo Norte e Independiente 5; Alvarado y San Lorenzo 2.

Zona Campeonato 2: Atlético Mar del Plata 13 puntos; General Urquiza 10; River 9; Círculo Deportivo 7; Argentinos del Sud 3; Libertad 1; Peñarol 0.

Reválida 1: Colegiales 10 puntos; Quilmes y Juventud Unida/Los Andes 8; Once Unidos 7; Racing 6; Banfield y Huracán 1.

Reválida 2: Cadetes 10 puntos; Talleres 8; Boca 7; Al Ver Veras, Chapadmalal 4 y Unión 4; Mitre 3.