Seguidilla de robos de caños de gas en el barrio Ostende: “Puede haber una explosión”

Vecinos del barrio Nuevo Ostende, situado al fondo de la avenida Juan B.Justo, reclaman mayor seguridad debido a que sufren desde hace unas semanas una ola de robo de caños de los medidores de gas domiciliario. Afirman que en los últimos días ya se robaron siete caños, de los cuales tres fueron este miércoles a la noche.

“Es un peligro y no se puede vivir así. Con mi marido decidimos amurar la tapa para evitar que se roben los caños, que al parecer se los llevan por el bronce que tienen. Lo malo es que te dejan sin gas y encima con el riesgo a que se produzca una pérdida durante varias horas, porque los robos son durante la noche. Puede haber una explosión y producir una tragedia”, expresó en diálogo con 0223, Carla, vecina del barrio Nuevo Ostende.

La mujer contó que estos hechos, visibilizan aún más la situación de inseguridad que viven a diario. “Hace unos días salía para trabajar a las 8.30 y llegué a ver a dos tipos escondidos en el terreno baldío que está sobre Juan. B Justo y 220 (Portugal). Le avisé a mi marido y me acompaño, si no, me robaban. Los robos pasan a toda hora”, razonó.

Según la mujer, la falta de presencia policial en la zona no es nueva: “Hace dos años se robaron en unos días varios postes de luz que estaban sobre la avenida Juan B.Justo. Desde ese momento tenemos la mitad de las luminarias. Hemos hecho reclamos pero nunca escuchan”, concluyó.

Días atrás desde la Secretaría de Seguridad Municipal informaron que ante el creciente robo de medidores de gas en Mar del Plata, debieron recorrer distintas chatarreras en busca de estos elementos, que pueden ser vendidos de manera ilegal. A principios de agosto se detectó un récord de robo de caños de flexibles de gas en distintos barrios de la ciudad y se detuvo a un hombre de 29 años que tenía en su poder una bolsa de color naranja con guantes de trabajo, una tenaza, un alicate y 28 caños flexibles de bronce.