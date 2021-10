No consiguió un autógrafo de Benjamín Rojas y destrozó el comercio de su pareja

La pastelera Martina Sánchez Acosta, esposa de Benjamín Rojas denunció a una fanática del actor por agresiones y destrozos en su comercio de La Plata.

El episodio ocurrió en la localidad platense de City Bell, en la puerta de la pastelería que Sánchez Acosta tiene en Diagonal 3 y 473 bis, llamada “Teodelinesias”. La denuncia por agresiones y amenazas fue realizada por el abogado patrocinante de la pareja, Rubén Sarlo, y la investigación quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Según fuentes judiciales, las agresiones comenzaron cuando la mujer se acercó a la puerta de la pastelería para entregarle una carta al ex Rebelde Way y pedirle un autógrafo, pero como no logró dar con el actor, enfureció y comenzó con su violento ataque.

La presunta admiradora ya había sido denunciada en la Ciudad de Buenos Aires por amenazas a Martina y por acosar a Benjamín a la salida del teatro donde trabajaba.