"Dicen que River es un ejemplo, pero Kimberley no recibió un centavo por Martínez Quarta"

El 5 de octubre del año pasado, River anunció oficialmente la transferencia del defensor marplatense Lucas Martínez Quarta a la Fiorentina de Italia, por 12.8 millones de euros.

Uno de los 10 pases más importantes en la historia del club "Millonario", y que de inmediato se convirtió en una grandísima noticia para el Club Atlético Kimberley,

dueño de un 15 % del pase del jugador. Pero, a casi trece meses de confirmada la operación, la entidad marplatense que este año festejó su centenario no cobró nada aún, y su presidente, Luciano Mignini, expuso su malestar.

"Soy sincero, es un tema delicado. De parte de River no cobramos nada, ni un centavo. Eso está ahora en una negociación entre los abogados, porque el diálogo que teníamos que tener entre clubes, ya pasó el tiempo. El tiempo que ellos tenían que abonar, para julio de este año, no hubo respuesta de ellos", sostuvo el directivo en declaraciones a "La voz del estadio" por Radio Éter.

El club de la avenida Independencia debería percibir una suma millonaria, que le significará un salto gigante para su crecimiento. Argentinos del Sud, la entidad marplatense que tuvo al jugador hasta los 11 años, espera por un 20 % de lo que reciba Kimberley. Fiorentina acordó pagarle a River en cuatro cuotas, la última, en junio pasado. De ahí el enojo del club marplatense.

Luciano Mignini agregó en su malestar: "Obviamente hay diálogo entre los abogados del club, y estamos con la esperanza de que se pongan de acuerdo. Ellos mandan mails de que quieren pagar, pero las palabras...yo hasta que no vea una transferencia hecha, voy a decir lo mismo. Antes no quería hablar porque estábamos dentro de los plazos para cobrar. Hoy, digo que Kimberley no cobró nada. Da bronca porque a veces escuchar hablar...dicen que River es ejemplo, pero no cobramos nada", expresó.

Mientras espera ese importante dinero, el presidente del club verdiblanco contó qué planifican hacer con la suma a recibir: "Tenemos un montón de proyectos a la cabeza, uno de ellos, es el colegio. Pero cuando todo está en el aire, pensás que va a pasar algo y de la otra parte no pasa nada, se hace difícil proyectar. Cuando tengamos lo que nos corresponde, ahí nos sentaremos y veremos qué es lo mejor para el club para invertir." Por el momento, Mignini adelantó que Kimberley va a construir una pileta en su villa deportiva (ubicada en Vértiz y Polonia) y que el gimnasio 2 del club se remodelará por completo desde diciembre.