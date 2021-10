Control de precios: los comercios de Mar del Plata cumplen pero hay faltante de aceite

Los resultados de los primeros relevamientos realizados en Mar del Plata y distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, arrojó que el 70,1% de los comercios cumple con el acuerdo, aunque hay faltante de artículos como el aceite en las góndolas marplatenses.

Los datos fueron informados por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que destacó que hay entre un 67 y 100% de los productos dentro de los valores establecidos entre el gobierno nacional y el empresariado.

“En Mar del Plata arrancó con faltantes pero ahora se está acomodando. Se observa un faltante en aceite y no están todas las marcas. El problema aparentemente está en la cadena de producción porque las aceiteras no entregan, no es porque los comercios los esconden. Así como pasa en Mar del Plata, pasa en todos lados”, expresó en diálogo con 0223, Eduardo Carnicero, delegado en nuestra ciudad de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Desde el 22 de octubre, el organismo que conduce Guido Lorenzino, realizó monitores en 204 comercios (hipermercados, supermercados de barrio y supermercados chinos) de 43 ciudades, sobre una muestra de los 1.432 productos que entran dentro de este programa para la Provincia.

Al observar el comportamiento de los precios, el 70,1% de los comercios cumplió con el programa de precios congelados: el 19,6% presentó entre el 34 y 66% de los productos en precio, y el 10,3% de los mismos, entre 0 y 33%.

Por otra parte, los productos con mayor cumplimiento fueron la harina de trigo, el pan rallado, la barra de cereales, la manteca, el queso rallado, y los bastones de merluza, entre otros.

Dentro del informe, que se publicará semanalmente, se analiza el stock y se comprobó que 32,4% de los comercios cumplió con este punto, al presentar entre 67 y 100% de existencia de productos del programa. El 58,3% de los locales lo hizo entre un 34 y 66%, y un 9,3% de los mismos entre el 0 y 33%.

En este caso, los productos con mayor stock fueron el jugo en polvo de naranja, el bizcochuelo de chocolate, la leche ultra descremada, el café instantáneo, la sal fina, y los fideos, entre otros.

“Encontramos que muchos comercios todavía se encuentran ajustando precios, señalética y stock, pero hay buena voluntad para corregir esta situación. Esperamos que estos números sigan mejorando, lo que mostraría que el esfuerzo del gobierno y los empresarios para cuidar el bolsillo de la ciudadanía tuvo resultados positivos”, indicó Lorenzino.

El monitoreo, que la Defensoría lleva adelante en distintas ciudades gracias al trabajo de sus delegaciones, ya fue realizado en Bahía Blanca, Chacabuco, Mar del Plata, La Plata, Junín, Lomas de Zamora, Balcarce, Maipú, Dolores, Ituzaingó, Mercedes, Olavarría, Arrecifes, Cañuelas, Mar Chiquita, Necochea, Tres de Febrero, Azul, Chivilcoy, Florencio Varela, Lincoln, Pergamino, Quilmes, Bolívar, Merlo, Miramar, Roque Perez, Saladillo, San Pedro, Zárate, Almirante Brown, Berazategui, Malvinas Argentinas, Pigüé, San Nicolás, Tandil, Bragado, Coronel Suárez, Luján, Morón, Navarro, San Isidro y Monte Hermoso.

Cómo se pueden denunciar incumplimientos

La Defensoría del Pueblo bonaerense abrió canales de reclamo para que los y las consumidores pudieran realizar diferentes consultas. Se pueden comunicar al 0800 222 5262; por WhatsApp a los números +54 9 221 358 1323 y +54 9 11 2262 6532; al mail contacto@defensorba.org.ar o a @defensoriaPBA y las redes sociales.

Hasta el momento, el organismo llevó adelante 890 asesoramientos y recibió 14 denuncias.