El municipio rechaza realizar el control de precios y afirma que habrá "desabastecimiento"

El municipio se sumó a las críticas que surgieron de distintos dirigentes el Pro por la decisión del gobierno nacional de congelar los precios de los alimentos y, en sintonía con esos planteos, anticiparon que la medida terminará en desabastecimiento.

“Esta situación se ha llevado adelante varias veces con el mismo resultado: fracaso. Frenar la inflación con un decreto es un disparate que jamás ha funcionado ni en Argentina ni en ningún país del mundo”, disparó el coordinador de Gabinete Alejandro Rabinovich, en una entrevista con Canal 10.

La postura también fue ratificada por el propio intendente Guillermo Montenegro que planteó la imposibilidad de que los intendentes se ocupen del control de los precios. “No es una solución real. Esto no se corrige con un decreto, se corrige con una solución macro y da la sensación de que se está planteando una medida electoral en medio de una situación muy compleja”, indicó en diálogo con LU6.

Rabinovich profundizó la opinión del gobierno local, luego del anuncio del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que había anticipado que la intención era que los municipios colaboren en el control. “No hemos tenido ninguna notificación del gobierno nacional ni provincial sobre el lugar que le corresponde a los municipios. No se trata de discutir el control, sino de buscar las medidas desde la economía para mejorar la situación”, sostuvo.

“Es fácil sentarse en Buenos Aires o en La Plata, como hicieron en la cuarentena, y no hablar con los pequeños comerciantes que no llegan a ser ni una pyme. Los comerciantes te dicen que es imposible, porque la propia cadena que ellos tienen para comprar un producto te lo hace imposible. No los escuchan. El gobierno nacional y provincial hace oídos sordos a la inflación y a los salarios que no alcanzan”, cuestionó el coordinador de Gabinete.

A su vez, marcó que la política económica “no se puede controlar desde la municipalidad, ni desde la provincia ni con un batallón militante”. “Es sacarse la pelota de encima como hace 18 meses. Igual que en la cuarentena”, dijo.

Finalmente, Rabinovich marcó que el plan del gobierno tendrá como consecuencia “el desabastecimiento” y dijo que en todas las oportunidades que se implementó esta medida “terminó con aumento desenfrenado de los precios, inflación galopante y desabastecimiento”.