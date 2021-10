Quiero vale...10: las cartas de Maradona diseñadas por un marplatense y que son furor

Diego Armando Maradona siempre fue una fuente inagotable de inspiración para músicos, escritores, poetas, pintores. Y desde su partida al infinito hace casi un año, a la admiración que generaba, se le agregó el dolor y la nostalgia. Entonces, la figura del "10" no para de expandirse: desde simples stickers de Whatsapp a inmensos murales por todo el mundo, pasando por nuevos monumentos, descubrimiento de fotos inéditas, compilados de videos emocionantes. Y en Mar del Plata, la ciudad donde anotó sus primeros goles y levantó su último trofeo como futbolista, se convirtió en un artístico y bello mazo de cartas de colección.

Sí, Nicolás Díaz Maidana, un diseñador gráfico marplatense de 36 años, creó las "Cartas de D10S": 40 naipes españoles más otros 4 extras que cuentan con 40 imágenes tan distintas como icónicas del "10", con cada figura especialmente dibujada digitalmente por su creador. En diálogo con 0223 y en las vísperas del hoy 61° aniversario del nacimiento del astro, este egresado de la Escuela Malharro contó cómo surgió la idea, detalles del artesanal proceso de realización y la sorpresa generada por la explosión popular que generó una publicación de Dalma Maradona en Instagram.

40 Maradonas

Contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, Nicolás nunca fue un fanático "maradoniano" : "Soy amante de Los Redondos, y muy hincha de Boca. Pero provengo de una generación que no llegó a verlo mucho jugar a Diego, aunque siempre vi sus videos, y siempre me fascinó su imagen imponente en el palco de La Bombonera, al borde de caerse, como un hincha más", contó el diseñador a 0223.

Empleado de una reconocida imprenta local, Díaz Maidana a la vez desarrolla emprendimientos propios como diseñador, junto a su pareja, la fotógrafa Nerina Maldonado. El proyecto de las cartas comenzó el año pasado: "Cuando arrancó la pandemia me compré una tableta digital para dibujar. Y cuando murió Diego, empecé a dibujarlo y practicar para homenajearlo. En ese momento empezaron a salir imágenes por todos lados, stickers de Whatsapp... y vi un montón de Maradonas, completamente distintos, todas personas diferentes. Lo primero que se me vino a la mente fueron las viejas cartas Cromy, que tenían los poderes de cada personaje abajo escritos", explicó. Esa variedad de Diegos lo impactó y pone un ejemplo real: "Hay una imagen de 2005 donde está completamente gordo, a punto de operarse en Colombia del bypass gástrico, con una musculosa celeste. Y en el mismo año, hizo el programa ´La noche del 10´, donde está impecable, flaquito. Es increíble su reconversión. Eso me enloqueció y no paré de dibujar".

Las "Cartas de D10S" son impresas en papel ilustración mate de 350 gramos, laminado mate de un lado, brilloso del otro, y vienen en una caja de madera grabada.

Y añadió: "Es una locura que una misma persona haya tenido tantas facetas, tantas vidas en una. Dibujaba a cada Diego, eran tan distintos todos que no me aburría. En un momento iba como 30 dibujos y con mi señora nos dijimos ´¿qué hacemos con esto?´. Y se nos ocurrió lo de las cartas, primero las Cromy, luego los naipes españoles", explicó. Para darle un toque original y especial, Nicolás transformó la clásica copa, en la Copa UEFA; el oro, es la medalla de oro entregada en el Mundial de Fútbol; y la espada, es como la que usaba el General José de San Martín.

Además de los naipes españoles, Díaz Maidana lanzó una réplica de las viejas "cartas Cromy", para jugar entre amigos.

Esa variedad de Maradonas contrasta con otras figuras, por ejemplo, con Messi: "Cuando salimos campeones de la Copa América dibujé una sola carta de Messi, y la gente enloqueció, empezó a pedirme cartas de él. Y las imágenes de Lío...son todas con la misma cara, más allá de algún cambio de peinado, de su barba. Ahora con su llegada al PSG sumé una carta más", sonríe.

De la impresora de un amigo a la imprenta: un trabajo delicado y artesanal

En el proceso de diseño, impresión y armado de las "Cartas de D10S" hay mucha pasión, amor, y dedicación para transformarlo en un objeto de colección. Primero, Díaz Maidana contó cómo trabajó el dibujo de cada figura maradoniana: "Lo que hago casi siempre es tomar una imagen icónica, y de ahí tomo las formas, las partes, y en Photoshop hago líneas, sombras, coloreado, con un estilo más tirando a un dibujo, una pintura. Ahora uso otro programa que tiene mucho realismo con pinceles, acuarelas. Uno puede generar varias capas, donde pintás ropa por un lado, pelo por el otro. Se crea una imagen más artística que queda muy buena".

Cuando hace 7 meses terminó de diseñar cada carta, cuyo proceso fue publicando en su cuenta de Instagram @Astronautaitaliano_dis, lo primero que hizo Nicolás fue imprimir un mazo de prueba en la impresora laser digital de un amigo. "No invertí nada", cuenta. Luego, a cortarlas de a una y junto a su pareja, redondear cada punta de cada carta con total delicadeza con un simple sacabocados. Luego, conseguir una cajita de madera grabada. "Empecé a venderlas y me compraban mis amigos fanáticos futboleros. Entonces, pensamos en hacérsela llegar a la familia de Diego. Nos acordamos que Dalma (Maradona) está a la tarde en un programa de Radio Metro, mi señora llamó y pudimos enviarle la cajita con los naipes y una carta escrita de puño y letra por nosotros". La hija de Diego recibió el regalo, "y ese día nos cambió la vida", no dudó.

La hija de D10S y la explosión

Nicolás Díaz Maidana recuerda con exactitud día, fecha, horario de cuando sus "Cartas de D10S" pasaron del anonimato de unos pocos seguidores y amigos, a la popularidad impensada: "Fue el miércoles 5 de mayo, yo estaba en la imprenta laburando, y a las tres y cuarto de la tarde mi teléfono empezó a estallar de mensajes", rememoró. Dalma Maradona había recibido el regalo enviado a Radio Metro, y con una foto, un "¡Gracias!" acompañado de corazones, compartió entre sus 1.700.000 millones de seguidores una historia de Instagram donde arrobó a la cuenta de su creador.

"Fue una mezcla de alegría, susto, todo junto. Tuve que quitar mi número de teléfono del Instagram, porque no paraban de llamarme. La verdad, fue una locura. Recibí más de 400 mensajes en el día. Nos cambió el panorama del proyecto", recordó.

Ante la catarata de pedidos, no podía seguir imprimiendo de forma económica. Entonces, llamó a su jefe, dueño de la imprenta, y le propuso ´hacer algo´. Así, comenzaron amplias tandas de impresión. Al trabajar al lado de las máquinas, Nicolás dice que aprovecha hasta los espacios en blanco dejados en papel de otros trabajos para ´meter´ cartas de Diego. "Se aprovecha todo. Eso me permite hasta agregar stickers de regalo y una estampita que diseñé y ya tiene más de 8 mil likes", cuenta Nico.

Tras la "mano" de Dalma, la popularidad de las cartas se incrementó. Periodistas deportivos que recibían el obsequio agradecían con más publicaciones. El exfutbolista Daniel Tilger, amigo y fanático de Maradona, le compró al marplatense varios mazos para regalar, entre ellos, a Alejandro Fantino. El conductor televisivo también mostró los naipes al aire en su programa de ESPN.

Consultado por 0223 sobre si tuvo problemas por los derechos de imagen, Nicolás explicó: "Lo que hice fue registrar las ilustraciones para que nadie nos robe o copie los dibujos. Como los derechos de la marca de Diego hoy están en un limbo judicial, es todo difuso. Pero tener un aval de Dalma es importante, y el día de mañana si tenemos que frenar, frenaremos. Nos han escrito de todo el país para venderlas al por mayor, y dijimos que no, para no tener quilombos". Pero por encima del rédito económico, el diseñador gráfico valora otros aspectos de su proyecto que superan lo material: "Esto es un homenaje artístico. Obviamente nos ayuda para poder comer. Pero para nosotros lo importante y gratificante fue la locura que se generó en la gente. Hinchas que nos escriben y lloran cuando ven las cartas", comentó.

La difusión también los llevará a integrar un documental francés que saldrá por la plataforma de FIFA TV: "Hoy justo me escribieron para preguntarme cómo quería figurar en los créditos. Me llamó una chica de Argentina y su pareja de Francia que estaban trabajando para un film donde registrar todo lo que Diego genera en la gente y sigue sucediendo después de su muerte. Filmaron a un tatuador de Buenos Aires también. Llevaban meses grabando en el país, me encontraron de pedo, y me llamaron que viajaban a Mar del Plata", contó Nicolás Díaz Maidana. "¡Una locura! Encima mi casa es chiquita, humilde, pero me dijeron ´queremos ver cómo trabajás´. Mi comedor es una caja de zapatos", comentó entre risas.

Comodín - ancho de oro. Diego en el Mundial de Rusia 2018.

En ese "ver cómo trabaja" de Nicolás junto a Nerina, se esconde una tarea artesanal, "a pulmón". La dupla primero arma un pliego digital con todas las cartas para luego imprimirlas. Se cortan los naipes con una guillotina. De la imprenta, las llevan a su hogar para intercalar. Luego, regresan a la imprenta para refilar cada carta y que queden todas iguales, sin ningún milímetro de diferencia. Luego, a redondear las puntas: "ahora me compré en Mercadolibre una maquinita que puedo redondear de a medio mazo, por cada punta. Está todo bien pensado. Soy diseñador y muy hincha pelotas con los detalles, mi jefe en la imprenta también es meticuloso, y buscamos lo mejor. Con mi mujer hasta pintamos las cajitas y entregamos un lindo paquete", acotó.

Sin dudas, nada más argentino, como Maradona, que jugar un verdadero "Truco" con amigos. Y estas "Cartas de D10S" aparecen como un objeto muy preciado por los maradonianos. Los naipes españoles se vendían a $ 1.500 pesos, aunque ahora tendrán un aumento. Las "Cromy", a $ 1.200. También ofrece pósters con los 40 Maradonas, o los 18 Diegos futbolista. Y el reciente lanzamiento fue un Folioscopio o Flip book donde se pueden ver los dos goles de Maradona a Inglaterra en México ´86 con tan solo recorrer rápidamente cada hoja.

A futuro, Nicolás Díaz Maidana ya está diseñando las cartas de Messi y planifica crear mazos de Los Redonditos de Ricota y Boca Juniors, su amado club. Pero bien sabe que ninguno tendrá la variedad de imágenes alcanzada con el "10", ese hombre que vivió mil vidas en una, en "falta envido" constante, al límite de perder el partido; pero que con sus trucos impuso sus propias cartas en una cancha con talento, inteligencia, picardía y lealtad; y que hoy el mundo lo recuerda como el genio que fue.