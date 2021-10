¡Locura en Mendoza! Un DT recibió un disparo en un enfrentamiento de barras

El fútbol argentino no goza de buena salud. La enfermedad llamada barrabravas sigue sin tener una cura, y no distingue de clubes, de provincias ni de categorías. Esta vez, la nota del fin de semana estuvo en Mendoza, donde Huracán Las Heras y Ferro de Pico jugaban por la última fecha de la Zona A del Torneo Federal A, el local ganaba 3 a 1 y a 15' del final, se desató una balacera en la tribuna que terminó con los jugadores corriendo desesperadamente hacia los vestuarios y una bala que rozó el hombro de Mauricio Romero, técnico pampeano, que está bien.

El momento exacto en el que Romero es alcanzado por la bala.

La parte futbolística no le importa a nadie, pero vale destacar que no era un partido donde hubiera cosas en juego, por lo menos para el local. Claramente, lo deportivo está en un segundo plano, porque Huracán se despedía del certamen y no tenía chances de clasificar. En el caso de Ferro, sí podía meterse en el Reducido si lograba el triunfo, pero en el momento de los incidentes caía por 3 a 1. Entonces, nada de lo que pasaba dentro de la cancha fue el motivo de lo que pasó afuera.

Según informaron en las redes sociales del club de General Pico, el entrenador se encuentra siendo examinado en una posta sanitaria, en buen estado de salud, y realizará la denuncia correspondiente.