Miguel Hoyuelos, el investigador que estudia la física para comprender cómo funciona el mundo

¿Quién sos?

Soy Miguel Hoyuelos, investigador independiente del Conicet en el Ifimar, y profesor adjunto de la Unmdp. Hice el doctorado en física en la Unmdp y la licenciatura en el Instituto Balseiro. Estoy casado, tengo 56 años y dos hijos.

¿Qué haces?

Estudio difusión, o sea, el movimiento de átomos o moléculas de regiones con alta concentración hacia regiones con baja concentración, en gases, líquidos o sólidos. Uso métodos matemáticos, que forman parte de la rama de la física llamada mecánica estadística, y simulaciones en computadoras. También hago docencia en la licenciatura y en el doctorado en física.

¿Por qué lo haces?

La motivación es la misma que me llevó a estudiar física tiempo atrás: intentar comprender cómo funciona el mundo en sus aspectos más básicos, por qué las cosas son como son y por qué cambian como cambian. En particular, el problema de difusión con interacción entre partículas presenta muchos aspectos todavía no resueltos, y lograr algún avance en alguno de esos aspectos es algo que produce mucha satisfacción.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

Conocer la difusión en, por ejemplo, una aleación metálica, es útil para el diseño de nuevos materiales, para su preparación, procesamiento o tratamiento para aumentar su resistencia o dureza. Sin embargo, el enfoque de mi trabajo está orientado hacia la investigación básica, o sea, a comprender con más profundidad un problema sin plantear, a priori, posibles aplicaciones. Es razonable que la mayor parte de los recursos que un país invierte en ciencia se dediquen a investigaciones aplicadas. Sin embargo, la investigación básica también existe por dos motivos. Por un lado, las más importantes aplicaciones tecnológicas no se hubieran alcanzado sin una investigación básica previa. Por el otro, como escribió Zuberman aquí mismo, expandir las fronteras del conocimiento es un objetivo en sí mismo. La ausencia de ciencia básica en una sociedad sería señal de un empobrecimiento cultural. También intento realizar un aporte a la difusión de nuestro trabajo dictando charlas y escribiendo artículos y libros de divulgación.

