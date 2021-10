5 planes para hacer este finde

¡Hace cuánto deseábamos un fin de semana súper largo! Hoy te traigo 5 planes para que no te agarren desprevenido y sepas cómo aprovechar el fin de semana al máximo. Animate a ganarle al clima y salí a disfrutar.

1- Chapadmalal

Chapa siempre es buen plan. Organizá tu día para arrancar temprano y almorzar en el Club Social y Deportivo Costa Azul. Un bodegón clásico y riquísimo ubicado en la Estafeta. Si hay solcito, pedí mesa afuera y andá con hambre. Como todo buen bodegón, no dejes de probar las tortillas y el flan -siempre con dulce de leche-.

Si querés seguir paseando podés ir a Bodega Costa & Pampa ubicado en el Camino de las Estancias para hacer la visita guiada y degustar unos vinos oceánicos. Además si vas de camino hacia la bodega, desde la ruta 11 podés frenar en La Pai Proveeduría para comprar alguna delicia y visitar su huerta que es un encanto.

Bonus track: si el vino no es lo tuyo y preferís tomar el té y probar buenas tortas, en mi nota anterior les mencioné la Casa de Té Samay Huasi que también se puede visitar y deleitar a tu paladar con manjares dulces.

De todos modos, no todo es comida en esta vida -aunque para mi sí lo es- así que si querés caminar podés perderte en cualquiera de las playas con un buen mate o caminar por los bosques de Chapa y conectar con el campo y los arroyos.

En Chapadmalal podés visitar la bodega de Trapiche Costa&Pampa.

¡Recordá reservar previamente para no llevarte sorpresas y chequeá horarios antes de encarar tu paseo!

2- Trekking por la Sierra

Si estás en Mar del Plata podés tomar la Ruta 226 camino a Balcarce, pasando la entrada a Sierra de los Padres está el complejo La Serranita. Vas a ubicarte fácil porque además de ver su respectivo cartel hay una escultura de un ciervo.

La sierra que está al lado del complejo es la que se puede visitar ya que, si bien el predio es privado habilitan el acceso al público por una entrada a la derecha viniendo desde Mar del Plata, con un sendero que se abre para arrancar tu aventura.

El ascenso lleva una hora y media o dos dependiendo del ritmo, y una vez que llegás a la cima tenés una vista hermosa. Podés llevar comida para hacer un picnic y una manta para descansar. Eso sí, recordá no dejar basura y llevar tu botella de agua reutilizable.

Además, siempre tené en cuenta que para hacer trekking es bueno avisar dónde vas a estar haciéndolo, evitar ir solo y seguir siempre el sendero marcado. Y por supuesto, no olvides llevar tu teléfono o cámara para sacarte lindas fotos panorámicas .

Extra tip: si sos dulcero, podés desviarte de la ruta y visitar “La Seño Dulces y Mermeladas” para stockearte de las mermeladas más ricas. Chequeá horarios por feriado.



3- Recorrido por cafeterías

¿Te imaginás haciendo un recorrido cafetero por tu propia ciudad? En Mar del Plata el café está cada vez más interesante y hay muchas propuestas para conocer. Calzate unas zapatillas cómodas y disfrutá de hacer take away por estas cafeterías y convertite en sommelier de café.

Algunas recomendaciones :

+ Niño Lobo (Gral. Roca 1244)

+ ATC - Acá Tomamos Café (Rawson 2025)

+ Kersen Coffee Roasters (Garay 1755)

+ Sea & Coffee (Avellaneda 1432)

+ No coffee no Prana ( 14 de Julio 2479)

+ Folc Coffee Company (San Martín 2927)

4- Playa (siempre playa)

La playa siempre es un gran plan. Con abrigo, reposera, lona, mascotas, take aways y mates, podemos pasar horas charlando con amigos y familia en la arena. Por eso mi propuesta para este fin de semana es animarte a salir de la zona de confort y aventurate a conocer una playa que sea poco frecuente para vos. No hay nada cómo reconocer lugares que sabemos que siempre están cerca pero por alguna razón no vamos.

Si la aventura es la tuya podés agarrar la bici y recorrer Mar del Plata de punta a punta. Preparate para las subidas y bajadas pero nada que un buen descanso posterior no pueda arreglar. Si vas para el sur de Mar del Plata, pasando Acantilados sobre la Ruta 11 y la Calle 515 (continuación de Aquópolis) se abre un camino de tierra para ir en bicicleta súper divertido.

5- Ser turista en tu ciudad

Una de las cosas que más amo de volver a Mar del Plata con amigos es turistear e ir a esos lugares que viviendo en Mar del Plata no frecuentamos. Acá te recuerdo algunos programas que para mí nunca fallan:

+ Comprar churros en Manolo.

+ Tomar helados o cagnolis.

+ Comer pescado en Chichilo, clásico y primer restaurante del puerto fundado en 1952.

+ Visitar la banquina de los pescadores y conocer la fauna de la ciudad. Por supuesto, foto con los lobos marinos.

+ Visitar la Rambla, el Hotel Provincial y los lobos marinos (pero en forma de estatua) y algún personaje de la costa tomando sol en reposeras.

+ Visitar alguna cervecería local con unas ricas papas entre amigos.

Y si te animás, solo para los que les gusta además de comer hacer deporte: tomar una clase de surf o stand up paddle (en Playa Grande, y Varese hay escuelas y equipamiento para alquilar y disfrutar de estos deportes)

Recordá chequear horarios y si es necesario reserva previa así no te perdés ninguna recomendación.