Durante octubre, en Argentina se registró un femicidio por día

El informe bimestral del Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata arrojó que entre septiembre y octubre de este año hubo 41 femicidios, que suman 185 hechos en lo que va del 2021. Del total, 11 casos ocurrieron en septiembre y 30 en octubre, y -según advirtieron desde el sector- un porcentaje muy alto de femicidas tenían antecedentes de violencia de género.

Del relevamiento se desprende que el 76% de los casos de este bimestre ocurrieron en el interior de la vivienda, es decir, en un contexto íntimo y familiar. En ese contexto, los asesinos utilizan instrumentos domésticos para dar muerte a las víctimas. Sin ir más lejos, el 29% de las mujeres asesinadas fue apuñalada y un 10% fue degollada. En otro 29% de los casos, fueron mujeres asesinadas a disparos, lo que evidencia el fácil acceso a las armas que tienen los agresores. En tanto, el 18% de las víctimas murieron golpeadas y un 7%, por asfixia.

Frente a este escabroso panorama, desde el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata señalaron: “Somos conscientes que la violencia de género es, por un lado, estructural y tiene una raíz cultural muy profunda, por lo que es absolutamente necesario promover políticas públicas que apunten a derribar los pilares que sostienen el sistema de dominación patriarcal; sin perder de vista la situación alarmante por la que estamos atravesando las mujeres y disidencias”. “Las políticas deconstructivas no pueden relegar las urgencias y las emergencias. Entendemos que no se contraponen los debates y el análisis sobre las concepciones más profundas que sostienen al patriarcado con los abordajes sobre las urgencias. Al contrario, no trabajar sobre la coyuntura expresa una línea que trae y traerá graves consecuencias para el conjunto de las mujeres y disidencias también a largo plazo. Necesitamos medidas urgentes y verdaderamente efectivas que promuevan la prevención en violencia y una mirada integral y eficaz de las situaciones que ponen en peligro nuestras vidas”, enfatizaron.

Asimismo, hicieron hincapié en que la situación económica y social agravada por el aumento de la inflación, la desocupación y el consumo indiscriminado del alcohol y las drogas, “ influyen notoriamente en la virulencia de los casos” y volvieron a reclamar que se declare la emergencia nacional en violencia de género. “Estado y Patriarcado no son asuntos separados si el Estado no reconoce la situación de urgencia en la que nos encontramos y se asume como perpetuador de la desigualdad, difícilmente se logren recursos humanos, económicos y hasta ideológicos que necesitamos para frenar está violencia”, remarcaron.

En ese sentido, insistieron en que “son imprescindibles” las acciones preventivas destinadas a generar las condiciones subjetivas y objetivas necesarias para que la violencia no sea un destino para la mayoría de las mujeres, y aseveraron que “la lucha contra contra la violencia de género no solo es un problema policial o judicial, es una urgencia social”.