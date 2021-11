Hace 20 años, Maradona le decía definitivamente adiós al fútbol

"La pelota no se mancha", es la frase célebre de aquel 10 de noviembre de 2001. Aquella tarde, en una Bombonera repleta, Diego Armando Maradona le puso fin a su gloriosa carrera realizando el partido despedida, 4 años después de lo que había sido su última vez oficial (25 de octubre de 1997). Las palabras del "10", emocionado, en el medio de la cancha, retumbaron y quedaron en la memoria de todos. Antes, hubo un partido en el que desfilaron innumerables figuras del fútbol argentino y mundial.

La Selección Argentina que dirigía Marcelo Bielsa se enfrentó a un equipo de Resto del Mundo, que permitió ver todos juntos a futbolistas de talla internacional. De un lado, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Juan Sebastián Verón, Germán Burgos, "Kily" González. Del otro, Lothar Matthaeus, Juan Román Riquelme, Enzo Francescoli, René Higuita, Hristo Stoichkov, Eric Cantoná y muchos más.

El partido, anecdótico, salió 6 a 3 con un gol de Maradona de penal, en el arco que da espaldas a "La 12" y que terminó con Diego sacándose la camiseta argentina y luciendo abajo la "10" de Juan Román Riquelme, en una otra imagen que quedó inmortalizada para la eternidad.

El momento sublime: Diego se saca la camiseta y entre la de Argentina y la de Boca forma el "10", con el Maradona arriba y Román abajo.

En uno de los palcos de La Bombonera, (silbado mayoritariamente por los hinchas), estuvo "O Rei" Pelé, así también como "Charly" García, reconocido hincha de River, pero respetado y reconocido por todos. La música estuvo a cargo de Luciano Pereyra en el Himno Nacional, mientras que Los Piojos y Los Ratones Paranoicos cantaron en vivo dos de los temas dedicados a Diego.

El momento del discurso, post partido, dejó con un nudo en la garganta a más de uno. Verborrágico, carismático, con los silencios en los momentos justos, con ese aura que sólo Maradona tenía, dejó una frase para la historia que aún hoy retumba en oídos del mundo futbolero: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, acentuó Diego y despertó la ovación multitudinaria.

Síntesis

Argentina (6): Germán Burgos (Pablo Cavallero); Roberto Ayala (Lucas Castromán), Juan Pablo Sorín (Mauricio Pochettino), Walter Samuel (Diego Placente); Pablo Aimar, Matías Almeyda (Claudio Husaín), Javier Zanetti (Julio Cruz), Juan Sebastián Verón (Eduardo Berizzo), Kily González; Diego Armando Maradona; Claudio López. DT: Marcelo Bielsa.

Resto del Mundo (3): Óscar Córdoba (Fabián Carini, René Higuita); Ciro Ferrara, Jorge Bermúdez, Carlos Gamarra, Iván Córdoba (Lothar Matthaeus); Nolberto Solano, Juan Román Riquelme (Leonardo Rodríguez), Enzo Francescoli (Álvaro Recoba, Carlos Aguilera), Carlos Valderrama; Davor Suker, Hristo Stoichkov (Eric Cantona). DT: Alfio Basile.

Goles: Maradona x2, Ayala, Aimar x2 y Castromán (Arg); Suker, Cantoná e Higuita (RdM).

Árbitros: Juan Bava, Francisco Lamolina y Luis Oliveto.