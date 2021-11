Leo Gutiérrez será uno de los asistentes del "Che" García

La Confederación Argentina de Básquet confirmó que Leonardo Gutiérrez, Gonzalo García y Hernán Mandole serán los asistentes del técnico principal, Néstor García, en el seleccionado argentino de básquetbol que asumirá a fin de mes la primera ventana clasificatoria para el Mundial 2023 de la disciplina.

La CABB resolvió que los apuntados entrenadores se integren al cuerpo de trabajo del bahiense, que formulará su estreno en el estadio Templo del Rock de Buenos Aires ante su par de Paraguay, en partidos que se jugarán el viernes 26 y sábado 27 del corriente.

El cordobés Gutiérrez, de 43 años, es el actual técnico de Olímpico de La Banda, pero tiene un nutrido pasado en el elenco albiceleste como jugador, a punto tal de haber integrado la denominada Generación Dorada que ganó el título en los Juegos Olímpicos Atenas 2004. “Son hermosas las sensaciones. Tuve la chance de jugar años en la Selección y ahora es un placer formar parte de un cuerpo técnico”, dijo el exjugador de Peñarol de Mar del Plata y Atenas de Córdoba, entre otras entidades. “Me sorprendió un poco que me hayan convocado. Me encanta que Néstor (García) me tenga en cuenta y confíe en mí, sobre todo el haber sido primer asistente que se sumó a su staff”, apuntó Gutiérrez, en declaraciones que reprodujo el departamento de prensa de la CAB. “Tengo muchas ganas de trabajar y apoyar en lo que necesite, buscando crecer a su lado”, advirtió.

Por su lado, el bonaerense García, actual DT de Boca Juniors, también se integrará al equipo de trabajo. “Tengo las mismas impresiones que cuando, en 2004, me llamó Rubén (Magnano) para el Sudamericano de Brasil. Hay una mezcla de orgullo, satisfacción y compromiso”, dijo el oriundo de San Martín. García tiene una valorada experiencia colaborando junto a anteriores DT del seleccionado como Sergio Hernández y Julio Lamas. “En el seleccionado todo el mundo es importante, todos deben dar lo máximo sin esperar réditos personales. Yo puedo ayudar desde la experiencia de ver cómo funciona nuestra Selección. Me encanta crear grupo y trabajar en equipo. Respeto muchísimo el trabajo de Néstor y para mí es un placer poder acompañarlo en este nuevo desafío”, consideró.

Por su lado, Mandole, de 36, viene de trabajar seis años seguidos al lado de Lamas: primero en San Lorenzo y luego en el representativo de Japón que finalizó el ciclo en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. “Siento un orgullo enorme porque es el trabajo más importante de mi vida. Yo había trabajado en formativas, pero estar en la Selección mayor es un sueño. Después de seis años con Julio, mi mentor, en un lugar tan lejano como Asia, volver al país me genera felicidad y más para una responsabilidad así”, admitió.