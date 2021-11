Familiares del joven atropellado en el puerto pidieron justicia

Familiares y amigos de Alexander Ledesma, el joven de 28 años que murió tras ser arrollado por un colectivo de la línea 563 A en la esquina de 12 de Octubre y Bermejo, concentraron este jueves frente a la Fiscalía de Gascón y Paunero, para pedir justicia.

Karen Rojas, compañera de trabajo de Ledesma, manifestó entre lágrimas el dolor de sus allegados por la pronta partida del joven, que se desempeñaba en la pesquera Giorno y pidió celeridad al fiscal de la causa Pablo Cistoldi.

Karen Rojas, compañera de Alexander, pidió justicia en la puerta de la Fiscalía. Foto:0223

"Homicidio culposo es la pena mínima y fue un asesinato porque Alexander no se murió sino que lo mataron. Las leyes son para todos. No es posible que el chofer Diego Oscar Delia siga libre y manejando colectivo. Esto no va a quedar así porque pasaron 8 días del asesinato y no hemos tenido respuestas del fiscal", expresó la mujer en diálogo con 0223.

En tal sentido, rechazó que la moto haya chocado al micro, sino que fue al revés. "En las cámaras de seguridad se ve como Alexander al cruzar la mitad de la calle ya lo vio al colectivo que no tenía intención de frenar y se asustó, clavó el freno y la moto lo despidió y el colectivo lo pasó por arriba", recordó.

"El fiscal Pablo Cistoldi nos dice que hay que esperar y que es un caso más, pero no podemos. Queremos una respuesta y por eso venimos a hablar con él", remarcó.

Mientras se desarrollaba la protesta frente a la sede judicial, se hizo presente Cristina Ledesma, titular del Soip Mar del Plata que era la tía de la víctima y que se reunió con el fiscal de la causa.