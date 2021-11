Nicki Nicole se pronunció contra Maradona: "Fue maltratador"

"¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no". Así, lapidaria, fue Nicki Nicole, la joven rosarina que se consolidó como una de las traperas nacionales de momento en todo el mundo, al referirse a la figura de Diego Maradona, a quien consideró un "maltratador".

En los últimos días, la cantante, que tiene unos 12 millones de oyentes mensuales, causó furor por el reciente lanzamiento de su disco "Parte de Mi" pero este viernes se convirtió en tendencia en redes sociales por sus declaraciones sobre el astro argentino.

En una entrevista con el diario español El País, se la consultó por el hecho de que en España - al igual que en Argentina - se priorizó el recuerdo de la increíble carrera futbolística del Diez, dejando de lado su vida controvertida, llena de excesos y otras denuncias por violencia.

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", disparó.

La trapera soul de 21 años llamada a ser el próximo gran fenómeno latino, lanza temas que rápidamente alcanzan millones de reproducciones y causa furor por su talento y estilo. Y "Sabe", el single que acaba de lanzar con Rauw Alejandro, tampoco fue la excepción y ya contabiliza casi 10 millones de reproducciones.