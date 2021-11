Comercial y Santa Rosa definirán el quinto puesto del Regional Pampeano A

Este fin de semana hubo acción del Regional Pampeano y se conocieron quienes serán los Finalistas del TRPB, mientras que en el A se definieron quiénes jugarán el partido definitivo por el quinto puesto.

Mientras los primeros cuatro equipos de la Fase Regular del Regional Pampeano A tuvieron descanso, los otros 4 jugaron Semifinales de Plata, que servirán para dirimir las posiciones finales de este torneo. Hasta Valle Hermoso llegó Comercial, último en la clasificación, y se encontró con un San Ignacio que insinuó con meterse en la pelea, pero su irregularidad lo dejó afuera del Top 4. Fue un triunfazo para el equipo "Celeste" que hacia tiempo que no conocía la victoria, y se terminó llevando los puntos a casa por el score de 27 a 19.

El equipo de Sierra de los Padres tendrá que ir hasta La Pampa a pelear por el 5to Puesto, ya que Santa Rosa visitó a Universitario y se vengó de la última derrota sufrida en la fase regular cuando fue al Barrio Libertad. Ganó por 39 a 28 y esperará a Comercial en su casa para cerrar el Torneo.

El Regional Pampeano B tuvo sus semifinales y ya hay dos conjuntos que jugarán el partido para definir quién será el Campeón. Estamos hablando de Biguá y Uncas, que vencieron a Argentino de Bahía Blanca y Universitario de Bahía Blanca, respectivamente. El tricolor de Las Dalias hizo lo propio ante el "Chancho" por 37 a 24, mientras que los de Tandil vencieron a las "Pirañas" por 41 a 5.

Resultados

Regional Pampeano A

Universitario 28 vs 39 Santa Rosa

Universitario 38 vs 7 Santa Rosa (Intermedia)

San Ignacio 19 vs 27 Comercial

San Ignacio 22 vs 20 Comercial (Intermedia)

Regional Pampeano B - Semifinales

Biguá 37 vs 24 Argentino BB

Los 50 39 vs 28 Gral Pico

Los 50 29 vs 12 Gral Pico (Intermedia)

Pueyrredón 10 vs 32 Unión del Sur

Pueyrredón 0 vs 12 Unión del Sur (Intermedia)

Uncas 41 vs 5 Universitario BB

Regional Pampeano C

El Nacional 28 vs 22 Onas

El Nacional 31 vs 14 Onas (Intermedia)

Estudiantes (O) 6 vs 24 Campo de Pato

Estudiantes (O) 33 vs 21 Campo de Pato (Intermedia)

Coronel Suárez 50 vs 10 Azul Rugby

Coronel Suárez 19 vs 27 Azul Rugby (Intermedia)

Torneo Desarrollo

Miramar 10 vs 19 Villa Gesell

Gnomos 22 vs 24 Pampas

Camarones 5 vs 8 Necochea

Torneo Clausura M-19 B

Uncas 5 vs 25 Comercial

Torneo Oficial M-16 - Cuartos de Final

Comercial 72 vs 12 Campo de Pato

Mar del Plata Club 22 vs 21 Universitario

Pueyrredón 31 vs 21 Los Cardos

Sporting 38 vs 0 Los 50

Unión del Sur 12 vs 37 Uncas

Torneo Oficial M-15 - Cuartos de Final

Desarrollo Norte 19 vs 15 Universitario

Campo de Pato 73 vs 7 Uncas

Comercial 38 vs 0 Pueyrredón

Los Cardos 52 vs 12 Sporting

Mar del Plata Club 36 vs 12 Biguá

Unión del Sur 24 vs 17 San Ignacio