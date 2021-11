Daniel Hourcade: "La gente de Mar del Plata es gente muy de rugby"

Sudamérica Rugby desembarcará en Mar del Plata con la Academia de Alto Rendimiento la próxima semana, y Daniel Hourcade, uno de los Directores de la misma, contó que es lo que se va a hacer, por qué en nuestra ciudad y cómo ve la actualidad de nuestro deporte en nuestra región.

Pocas veces Mar del Plata tuvo el privilegio de ser sede de algo tan importante para nuestro rugby como la Academia de Alto Rendimiento organizada por Sudamérica Rugby, que traerá a casi 150 participantes a ser parte de capacitaciones, donde los mejores de la región estarán dándole herramientas a aquellos que quieran dar el salto al profesionalismo.

Detrás de todo esto se encuentra Daniel Hourcade, ex Head Coach de Los Pumas que en la actualidad se desempeña como Director de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby, quién charló largo y tendido para explicar el por qué de esta capacitación en la ciudad cabecera de nuestra Unión.

¿Qué es lo que viene a hacer Sudamérica Rugby a Mar del Plata?

Sudamérica va a hacer en Mar del Plata una Academia, que se hace todos los años menos el anterior que se suspendió por la pandemia, para entrenadores que, aprobando la misma, pueden entrenar equipos profesionales. Es un nominado por cada Unión por cada área. Uno en coaching, uno en nutrición, uno en análisis de vídeo, uno en preparación física, uno en fisioterapeuta y uno en área médica. Manda cada país un nominado, que lo deciden ellos mismos. La idea es una capacitación que hacemos, le ponemos a disposición dos equipos, que van a ser los Juveniles M-17 y M-18 de Mar del Plata, van a entrenar toda la semana como un Staff profesional, luego el viernes van a hacer un partido entre ellos, y luego del mismo los staff trabajan planificando la semana siguiente como si continuaran con el equipo. Es una manera de ponerlos en el campo y ver como trabajan e ir haciéndoles devoluciones, correcciones y al final de la Academia se les hace una evaluación en cada una de las áreas que tiene sus respectivos responsables y con esa evaluación aprueban, o no la Academia. Quién lo hace, en cualquier área, queda habilitado, en cualquier área, para ser parte de un Staff en la SLAR o cualquier equipo profesional. Esta es una metodología que en 2019 se hizo solamente con coaching y este año ya lo hacemos con Staff completo.

¿Qué esperás encontrarte en Mar del Plata y porque eligieron nuestra ciudad?

¿Por qué Mar del Plata? Porque Mar del Plata siempre fue una Unión que respaldó todo tipo de ideas y proyectos, gente que realmente entiende la necesidad de difundir y de que la enseñanza y el aprendizaje es de todos los día, y a mi, cuando pensamos, se me vino a la cabeza inmediatamente Mar del Plata, desde cuando yo estaba con Pampas que la URMDP siempre nos dio apoyo, siempre hacíamos concentraciones y partidos, y no todas las Uniones tiene esa predisposición. La gente de Mar del Plata, más allá de conocerlos y hasta de tener una amistad con ellos, realmente es gente muy de rugby y que siempre apoyó, y yo no tenía ninguna duda de que esto iba a ser lo mismo, y así fue. Hubo un apoyo inmediato y creo que va a ser muy bueno estar ahí toda la semana. Y además de hacer la Academia, aprovechamos para hacer charlas abiertas para todas las áreas. Va a haber charla de distintos temas de coaching, de fisioterapeuta, de analista de vídeos, de nutrición, de preparación física. Todos los días va a haber charlas abiertas a la gente de Mar del Plata. También la Unión va a aprovechar la presencia de los recursos humanos de primer nivel, ya que va a estar todo el staff de Sudamérica y también Staff de la UAR que nos viene a colaborar y dar una mano en esta importante actividad.

¿Cuál es la importancia de este tipo de capacitaciones dentro de nuestra Unión y la Región?

La importancia es inmensa. El hecho de aprobar la Academia los habilita a pertenecer a un Staff profesional, me parece que ya habla de por sí de lo que significa esto. Creo que poco a poco se van dando las condiciones para quien quiera dedicarse al rugby profesionalmente en cualquier área tenga el camino trazado para poder hacerlo. Empezando en el área de desarrollo, luego en capacitación y después en el Alto Rendimiento. Este es el último escalón que hay para ser parte de un Staff profesional. Algo que nunca hubo, algo que nunca se hizo, la UAR tiene muy desarrollado prácticamente todas sus áreas y trabaja muy bien, pero no pasa lo mismo en los demás países porque son realidades diferentes. Lo que nosotros queremos es aprovechar todo el capital humano de Sudamérica y de la UAR y ponerlo a disposición para trazar ese camino hacia el rugby profesional.

¿Qué análisis haces del Rugby de Sudamérica?

El Rugby de Sudamérica está creciendo y mucho. Yo siempre digo que para el alto rendimiento tiene tres etapas: primero es la formación del jugador, después la competencia y al final el jugador de alto rendimiento. La formación del jugador es una etapa que en Argentina y Uruguay está bien desarrollada, pero en los otros países, con realidades diferentes, se está implementando. Tanto en Chile, Brasil, Colombia y Paraguay, que son los países que tienen alto rendimiento. Nosotros le llamamos Países Prioritarios, y son 6 en toda la Región. Y a esos 6, obviamente camina sóla, pero en los otros 5 nosotros trabajamos para que se vayan dando los pasos en las tres etapas que nombré anteriormente. Me parece que cada país tiene una realidad distinta y los proyectos de cada país son diferentes. Es muy importante hacerlo y lo estamos logrando. Hemos logrado que la formación del jugador sea multidisciplinaria. Un jugador no se forma sólo con la técnica, si no con la formación física, con la alimentación y todo lo que requiere la formación del jugador. Hemos logrado la competencia, que es la Superliga Americana de Rugby, que le da la oportunidad de competir a todos los países en un nivel que es mayor al que tenían siempre, porque te podes entrar todos los días pero si no tenés competencia no vas a crecer. Y en un nivel de competencia alto te puedes desarrollar, y ese es el objetivo de la SLAR. Este año la competencia se llevó adelante en burbujas, con todo el esfuerzo que eso requirió para hacerlo, y sus frutos se recogieron y se vio reflejado en la clasificación directa al Mundial de Uruguay y en la gran oportunidad que tiene Chile, porque tiene doble chance el año que viene de ser parte del Mundial. Estos son resultados claros y que están a la vista, pero al margen, también hay crecimiento de Colombia, Brasil y Paraguay, que no pueden llegar a la clasificación porque no están en ese punto todavía y sólo hay dos lugares. Esto no significa que estos tres países no crecieron, si no que no llegaron a ese escalón todavía, pero están trabajando muy bien. El crecimiento en Sudamérica es claro y tener una competencia como la SLAR ya es un logro significativo y los resultados de esta clasificación al Mundial habla de que se están cumpliendo objetivos.

¿Cuánto daño le hizo la Pandemia a la Región, que hace tiempo que viene en franco crecimiento?

La pandemia destruyó todo, todo lo que había, a la Argentina en general. Eso nos hizo replantear todo, como pasa en un partido, o en la vida: cuando las cosas no salen o salen mal, o cuando pasa algo que no estaba previsto, siempre hay dos caminos: uno es quedarse en el lamento y el otro es ver como salimos adelante. Y eso es exactamente lo que hicimos, empezamos a trabajar de manera virtual, como todo el mundo en el inicio. Nos propusimos buscar la competencia, tomando todos los recaudos necesarios por el covid y pudimos hacer un “Cuatro Naciones” en octubre del año pasado, hicimos un Seven femenino en Uruguay y uno masculino en Chile. Este año hicimos la SLAR y bueno, se hicieron un montón de cosas. O sea, la pandemia nos golpeó mucho, fundamentalmente en Argentina, porque desapareció Jaguares y Los Pumas no pudieron competir nunca más en su país hasta hoy y eso genera grandes problemas, obviamente, pero todos nos propusimos ver la manera de salir de esto y es lo que estamos haciendo. Es lo mejor que podemos hacer con esta realidad que estamos viviendo, estamos encaminados y absolutamente dispuestos a que esto mejore y a volver a estar donde habíamos logrado estar.

Argentina sigue desarrollando jugadores y jugadoras a lo alto y ancho del país, ¿cuáles crees que son las herramientas que se les puede dar tanto de Sudamérica Rugby como desde la Unión Argentina para poder seguir ahondando en este desarrollo?

Creo que Argentina tiene una estructura y los recursos humanos más que suficientes y lleva adelante capacitaciones de todo tipo y lo hace muy bien, tiene gente muy capacitada y muy preparada pero Sudamérica aprovecha la referencia que es Argentina para la región. También tenemos muchos recursos humanos que están trabajando en los distintos países y colaborando, asi que vamos a seguir desarrollando jugadores y jugadoras, no solamente en Argentina sino en toda Sudamérica porque creo que es el camino que corresponde. Como te dije antes, el alto rendimiento es una de las áreas que tiene Sudamérica, pero también está el desarrollo, la capacitación y el femenino. Todas las áreas están interrelacionadas, trabajamos en manera conjunta y el modelo a seguir es Argentina, pero no todos los países tienen la realidad de Argentina, por lo tanto no se trata de copiar y pegar, sino de adaptar a la realidad de cada país. Cada país tiene un proyecto diferente porque son realidades diferentes. Esto va a seguir y vamos a seguir, ni la pandemia ni nada nos va a detener con el objetivo de cada día mejorar y formar mejores jugadores y jugadoras.