La "China" ahora le pide ayuda a Wanda para limpiar su imagen

Wanda Nara y Mauro Icardi disfrutaron de un misterioso viaje a Dubai juntos, luego de la escandalosa separación en la que Eugenia "La China" Suárez fue señalada como la tercera en discordia. A poco de conocerse que la empresaria llamó a la actriz para pedirle explicaciones sobre lo que pasó con el delantero del PSG, Yanina Latorre reveló nuevos detalles de la charla telefónica que mantuvieron.

En el ciclo Los ángeles de la mañana (El Trece), la panelista aseguró este lunes que la China le pidió a Wanda que entre las dos inventaran una suerte de "coartada" para “zafar” de que las constantes críticas que recibe tanto en la calle como en las redes sociales.

Además, Latorre explicó que la conversación se puso muy tensa cuando Nara le preguntó por qué viajó a París (Francia). “La China le contestó: ‘A cog... a tu marido y no me lo pude cog...’. Así fue, literal”. La empresaria se enfureció y la amenazó: “Ya te voy a cruzar, agarrate”. Anteriormente, la panelista había contado que el jugador no pudo tener relaciones con la actriz en el hotel donde se encontraron a escondidas porque tenía fiebre.

Es probable que ese encuentro sucede en diciembre, ya que la esposa de Icardi tiene previsto viajar a la Argentina por compromisos laborales y para reencontrarse con su familia, especialmente con su hermana Zaira. Hay una posibilidad de que se crucen en un evento muy popular que se hace todos los años. El conductor Ángel de Brito aseguró que tanto Wanda, la China y Pampita Ardohain fueron elegidas para ser los personajes del año de la revista Gente. Y quizás se vean cara a cara durante la sesión de fotos.