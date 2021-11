Ya no será obligatorio el uso de bikinis en el Beach Handball

Costó pero lo entendieron. En los últimos meses se hizo cada vez más el reclamo de diferentes Selecciones por la obligación de tener que usar bikinis en los equipos de Beach Handball femenino, y se trataba de una medida sexista. Entonces, luego de deliberar y ver la repercusión que tomó, donde la razón se le daba a las jugadoras que realizaban el planteo, la Federación Internacional de Handball aceptó la modificación y a partir de ahora podrán utilizar shorts y camisetas "ajustadas".

Entró en razón la IHF (la sigla en inglés) y ya no obligará a usar ese diminuto bikini que consistía de un sostén deportivo sin mangas y la parte inferior no debía tener "más de 10 centímetros de ancho de cada lado". El pedido que llevaron a cabo ministros de deportes de países que son potencia en el deporte (Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Finlandia), tomó fuerza y recibió el apoyo de distintas partes del mundo. Sin embargo, la medida no es justa en un 100% porque sigue exigiendo que la camiseta sea ajustada al cuerpo, cosa que no se pide en los equipos masculinos que usan remeras normales, holgadas y pantalones hasta las rodillas.

La medida más fuerte la había tomado la Selección de Noruega en julio, cuando impulsó una campaña para pedir los cambios y utilizó un short en el partido ante España por la medalla de bronce del Campeonato de Europa. La Federación Internacional le aplicó una multa de 1500 euros por "vestimenda inadecuada" y tomó un rumbo mediático porque la cantante estadounidense Pink se hizo cargo de la sanción "orgullosa del equipo por protestar ante las reglas sexistas de su deporte".