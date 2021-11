Dijo que se enfrentaban a tiros y que la hirieron en la mano

Una persecución, un enfrentamiento a tiros y un ardor en la mano. Así conto una joven de 20 años el domingo a la madrugada la situación que observó en el barrio Las Heras y que le provocó una herida en la mano luego de que se le incrustara un trozo de metal.

La joven ingresó a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con una herida superficiales en la mano izquierda y le dijo al personal policial que había sucedido mientras caminaba por el barrio. Al momento de hablar con los oficiales de la comisaría decimosexta no pudo precisar el lugar exacto ni característica alguna de las dos personas que –según su relato- se corrían y disparaban por la calle.

La joven dijo que se puso a resguardo de la situación y sintió un ardor en la mano producto de un pequeño fragmento de metal que se le clavó, por lo que regresó a su casa en inmediaciones de Reforma Universitaria y Mario Bravo antes de ir al hospital.

Fuentes oficiales confirmaron que la herida no reviste gravedad y que no se pudo establecer si fue ocasionada o no por un arma de fuego. Consultada por personal de la comisaría decimosexta que hizo las actuaciones de rigor, la víctima no instó acción penal alguna.