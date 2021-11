Faltan taxis a la noche y los remises tienen más trabajo: “No damos abasto”

Pasó otro fin de semana largo y nuevamente marplatenses y turistas tuvieron serias dificultades para conseguir un taxi, sobre todo en el horario nocturno. Así, largas colas de personas se vieron en la salida de la Ferroautomotora, del Aeropuerto y de los boliches de Playa Grande, esperando hasta una hora para conseguir un taxi. Como consecuencia de esta problemática, los remises tienen más trabajo y en las horas pico están desbordados de clientes.

“No damos abasto y ya hasta las empresas que hacían reservas no pueden cubrirlas. Salís de noche y no ves un taxi. Y sucede que la gente se te sube arriba del auto para que lo llevemos. Hace mucho que no pasaba eso”, contó con asombro José Souto, secretario general de la Unión Sindical de Choferes de Autos Rurales y Remises (Uscarra).

En declaraciones a 0223, el remisero contó que la pandemia “golpeó fuerte" al sector de los taxistas, que por la crisis sanitaria debieron buscar otras profesiones para llevar dinero a sus hogares, pero también le atribuyó a la inseguridad que se vive en la noche marplatense. “La tarifa era muy acotada pero también los compañeros se exponían a que te roben la recaudación y se arriesgaban por unos pocos pesos”, admitió.

“Ahora estamos trabajando un martes o miércoles a la noche, como un sábado. Estamos laburando un montón pero tampoco podemos ir a las salidas de los boliches a buscar clientes porque no está permitido. El marplatense por ahí conoce las empresas de remises y llama pero en verano se va a complicar aún más porque los turistas no lo saben”, razonó.

Luego del fin de semana del 12 de Octubre, se evidenció en la ciudad la falta de taxis en el horario nocturno. A pesar de los cursos que se impulsaron desde el Municipio y de la Sociedad de Choferes de Taxis, aún restan completar los cerca de 1.500 choferes necesarios para cubrir la demanda de temporada.