Habló la hermana del marinero desaparecido: "Queremos la verdad"

Adriana Guenchocoy es la hermana de Roberto, el marinero que es intensamente buscado desde el miércoles luego de que cayera al mar cuando navegaba en el barco Don Turi, a 76 millas de Quequén. La mujer reclamó Justicia por el trabajador pesquero y pidió "saber la verdad" de los hechos que derivaron en la repentina desaparición del buque.

"Yo no digo una cosa por otra: mi hermano trabajaba arriba del barco. Trabaja desde los 16 años en esto. Y no es que se puso a tomar y le agarró un estado de locura así porque sí a las 6.20 y se tiró por la borda del barco. Eso no es verdad", enfatizó la familia del hombre, al hablar por primera vez con 0223.

Adriana desminitió así la versión que se había dejado trascender en un principio, donde se aseguraba que Roberto Guenchocoy se había arrojado por sus propios medios al mar. "Están diciendo cualquier cosa de él y no se lo merece. Por eso quiero limpiar el nombre de mi hermano", expresó.

La hermana dijo que Roberto tiene dos gemelas, de 17 años, por las que "daba su vida". "Lo único que a él le importaba eran sus hijas. No hay ninguna carta de suicidio o algo así. Roberto es un hombre responsable. No es cualquier marinero porque pasó la mitad de su vida pescando", afirmó.

Adriana insistió en que hubo "irregularidades" dentro de la embarcación, por lo que pidió a la Prefectura Naval Argentina y las autoridades correspondientes que investiguen a fondo. "Yo no quiero ensuciar a la gente del barco ni a la empresa. Lo único que quiero es que se sepa la verdad y que esto no quede impune", aclaró, y agregó: "Se está tapando una muerte".

Al reconstruir parte de su historia, Adriana también comentó que el marinero, cuya búsqueda persiste por estas horas en el mar, es oriundo de Comodoro Rivadavia y que vivió hasta hace tres años atrás en Mar del Plata, siendo su paradero actual Lobería.

Esta mañana, el Don Turi amarró en el Puerto marplatense pero la mujer afirmó que "la mitad" de las pertenencias de Roberto Guenchocoy no estaban, y entre los faltantes destacó el celular. Además, dijo que uno de los tripulantes llegó a gritarle y "faltarle el respeto" a la mamá del marinero que se había acercado a Prefectura para tener novedades de su hijo desaparecido.

"Mi mamá solo pide un abrazo, un consuelo, pero nadie sabe darnos una explicación de lo que pasó. Quien tiene la causa en Prefectura no explica nada. En Prefectura no saben cómo llevar un caso así. Es totalmente horrible lo que pasa adentro del Puerto y yo lo estoy viviendo ahora", lamentó.

Además, Adriana aseguró que se enteró de lo que le había pasado a su hermano "por internet". "Ningún capitán llamó a mi mamá o a mí. Tampoco llamó la Prefectura. Y ni siquiera vino el patrón del barco", denunció.

El caso

El miércoles a las 6.45 el capitán del barco reportó que un marinero había caído al mar desde el pesquero Don Turi. Desde ese momento, Prefectura desplegó un fuerte operativo para tratar de hallar al hombre, aunque hasta el momento no hubo resultados positivos.

Con el correr de las horas, se fueron sumando al operativo de rescate los guardacostas de Prefectura, un helicóptero y un avión. Este viernes, en tanto, las autoridades incorporaron un tercer guardacostas a la búsqueda del marinero de 45 años.

En las últimas horas, y sin abandonar el operativo de búsqueda, la Justicia Federal autorizó al barco a regresar al Puerto de Mar del Plata. En este momento, el barco se encuentra amarrando en la estación marítima local.

La embarcación será analizada por los investigadores. Las primeras versiones que dieron los testigos de la situación indicaban que el marinero se había arrojado al mar, aunque confirmar o desechar esta versión es parte de la tarea de los investigadores.