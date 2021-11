Macro mata relato

Debo comenzar el artículo diciendo que la realidad económica que recibió el Gobierno de Alberto Fernández era más que preocupante. El Gobierno de Mauricio Macri dejó todas las variables macroeconómicas sumamente deterioradas. Sintetizando, una situación interna y externa delicada. Una economía en estanflación con una deuda externa impagable. Justamente fue esa mala situación económica lo que le hizo perder las elecciones presidenciales del 2019. Más allá del relato sobre la apertura e integración al mundo, la lucha contra el narcotráfico, pobreza 0 y la unión de los argentinos, la mala situación macroeconómica fue lo que determinó su derrota electoral.

Siempre que asume un nuevo Gobierno, la esperanza se renueva. Esto sucedió cuando la coalición del Frente de Todos (kirchnerismo duro con Alberto como mascarón de proa) asumió las riendas del país. Con una coyuntura marcada por el Covid-19, el Gobierno no pudo responder a las expectativas de los argentinos. El país tuvo un pésimo desempeño económico y un cuestionable desempeño en el área sanitaria. Además de verse envuelto en diversos escándalos de índole moral, que junto a lo mencionado anteriormente terminaron de restarle seriedad y confianza a este Gobierno. Nuevamente, la mala situación económica es lo que definió la tremenda derrota en las Paso a nivel nacional que sufrió el Gobierno el mes pasado. Pos Paso el panorama se agravó ante la falta de seriedad institucional del kirchnerismo para asumir la derrota e intentar desestabilizar al Presidente de la Nación. Lamentablemente, la única víctima es el pueblo argentino que queda supeditado a los caprichos de la coalición de turno. Alberto cuando asumió ir en la fórmula con el aparato kirchnerista sabía a lo que se exponía: “Ahora hágase cargo”.

Volviendo al plano económico, la situación económicaes realmente preocupante, peor que la heredada. Esta coalición ha llevado la inflación, la pobreza, la indigencia y consecuentemente el gasto social a récords históricos, constituyendo estas variables un círculo vicioso del cual el Gobierno no sabe cómo salir. El problema es que en vez de focalizarse en la producción y en la generación genuina de empleo, siguen las mismas recetas que nos han traído a esta realidad: controles excesivos del Estado, presión impositiva, confrontaciones sin sentido, emisión monetaria y elevado Gasto social. Además de protagonizar situaciones que rozan la inmoralidad y la corrupción, como por ejemplo “el vacunatorio vip”, “Victoria Donda usando fondos estatales para arreglar con su empleada doméstica”, “Ischi declarando usar ambulancias para acciones dudosas”, o imágenes del Presidente celebrando un cumpleaños en plena pandemia. Sumado a esto, las continuas fricciones internas de la coalición gobernante, especialmente entre Guzmán y economistas de La Cámpora, convierten a este en un Gobierno frágil y con un futuro incierto.

Frente a estos problemas, no se ve ningún plan serio para solucionar los problemas estructurales de la Argentina. Por el contrario, se siguen profundizando medidas y confrontaciones que no generan soluciones a los problemas de la gente. Cada día es más complicado vivir en el contexto que ellos han generado. Siguen apostando a una épica pasada que cada vez menos gente cree y a un relato que se vuelve incoherente cuando lo contrastamos con la realidad. Lamento decir que el “peronismo” como lo entiende la coalición gobernante ha dejado de ser el partido de los trabajadores, simplemente porque en Argentina falta cada vez más el trabajo. Se ha convertido, absorbido por el kirchnerismo, en el partido de las organizaciones sociales, unos pocos sindicalistas y un puñado de funcionarios muy bien rentados y militantes fanáticos (como la docente de la Matanza). Cualquiera que desnude esta realidad es considerado un traidor, desde su forma de entender la política. La lógica kirchnerista es simple: se es esclavo o traidor.

Ya no existe redistribución del ingreso, ni ampliación de derechos. En Argentina lo que hay es cada día menos producción, menos empleo, más inflación, más pobreza y más desesperanza. Las ayudas sociales con las que intentan tapar la deplorable situación económica son ya insuficientes, dados los niveles de inflación que tiene este país. Si están emparejando, lo están haciendo para abajo. Cada día que pasa somos todos y todas un poco más pobres. Parecen no darse cuenta que la inflación está aniquilando los salarios, las jubilaciones y las ayudas sociales (base de su política económica). En fin, la inflación, sobre la cuál ya he escrito en otras oportunidades está aniquilando las esperanzas de este así. Aún así, no hay un plan para frenarla. Por el contrario siguen emitiendo y gastando, porque su fin no es sanear la economía, sino ganar elecciones.

No hace falta agregar que Argentina arrastra una recesión profunda. Su PBI ha caído más de 15 puntos porcentuales durante los últimos 3 años, con niveles de inflación récords. Para ser más técnicos económicamente lo que atraviesa Argentina hace una década es una profunda estanflación (recesión + inflación). Como di a entender al comienzo del artículo es nuevamente el “kirchnerismo” más duro y puro quien gobierna, detrás de un mascarón de proa llamado “Frente de Todos”. Es fácil notar esto ya que la línea ideológica del Gobierno es la marcada por Cristina Kirchner y “La Cámpora”.

Argentina tiene la inflación acumulada más alta del mundo durante los últimos 37 años (excluyendo a Venezuela).

Argentina en 2019 tuvo la tercera inflación más alta del mundo (54%) después de Zimbabue y Venezuela.

Argentina promedia un 36% de inflación durante los últimos 11 años (2010 - 2020).

Argentina lleva durante 2021 una inflación acumulada del 33% para los primeros ocho meses del año y exhibe una tasa del 52% para la inflación interanual. Claramente se ve la continua aceleración de esta variable.

La inflación del 2021 terminará entre el 50% y el 55%, si todo va por caminos normales. Aunque podría ser peor si se devalúa el peso argentino después de noviembre o continúa el proceso de descongelamiento tarifario. O deciden realizar una fuerte expansión fiscal basada en emisión monetaria.

Con estos datos económicos es fácil entender la tremenda derrota electoral que sufrió el oficialismo en las Paso del mes pasado. El relato se les cae a pedazos al contrastarlo con la realidad macroeconómica del país. Las publicidades electorales son una tomada de pelo al ciudadano común. Como le pasó a Macri: Macro mata relato. Argentina tiene serios problemas económicos, que ninguno de los dos partidos que han gobernado durante la última década han sabido resolver. Por el contrario, ambos los han profundizado.

Se precisa retomar un camino racional, con objetivos claros a mediano y largo plazo, basados en la producción, la industria, las Pymes, el empleo y la educación. Pilares básicos de cualquier país que quiera prosperar. Necesitamos gobernantes y funcionarios que generen confianza. Que sepamos que están gobernando para sacar el país adelante y no para acumular poder y dinero. Debe quedarle claro a todos los argentinos y argentinas que este es el único camino para crecer y desarrollarse. Es el único camino para lograr estabilidad macroeconómica y mejorar la vida de los argentinos. Las recetas venezolanas no sirven, sino miren al país caribeño sumido en la más profunda miseria y desesperanza, mientras escucho aún kirchneristas hablar bien de Chávez o Maduro. Realmente preocupante.

Me gustaría dejar 5 reflexiones políticas sobre las Paso de la semana pasada.