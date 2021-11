Presentan la edición 61º del Festival Infantil de Necochea

En una conferencia de prensa realizada desde la municipalidad de Necochea, el intendente Arturo Rojas, acompañado por parte de su gabinete, presentó en sociedad lo que será la edición 61º del Festival Infantil de la ciudad, que tendrá desarrollo entre el sábado 8 y el martes 11 de enero, con epicentro en la plaza Dardo Rocha.

Al hacer uso de la palabra Rojas reconoció que el festival “se va a hacer en un marco de austeridad” pero aclaró que “eso no significa que no sea de calidad”. “Va a ser un festival muy lindo, con muchos artistas locales, mucho colorido; con participación de emprendedores y sectores gastronómicos”, agregó el mandatario a continuación.

Rojas resaltó que aquellos que se acerquen al festival “se van a encontrar con una plaza totalmente remodelada y en excelentes condiciones”, al hacer referencia a las obras que se ejecutan desde hace un tiempo para cambiar la fisonomía de ese histórico espacio verde necochense.

“Es uno de los festivales más antiguos de Latinoamérica y es un orgullo que podamos seguir sosteniendo y potenciándolo”, sumó el intendente, quien deslizó la posibilidad de los gobiernos nacional y provincial giren fondos para solventar gastos o bien poder traer un espectáculo adicional.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Sandra Antenucci, reveló en ese sentido que desde el gobierno comunal se está “pidiendo un reconocimiento a nivel provincial de lo que es esta fiesta, porque es el único festival que se ha hecho ininterrumpidamente durante 61 años y creemos que los merece”.

A su turno, el director de Cultura, Juan Gamba, especificó que se eligió el lugar para el evento “a pedido del público” y en ese sentido explicó los motivos de que no se realice en el parque municipal Miguel Lillo: “Hay gente que no puede llegar hasta ahí, a veces no nos damos cuenta de esas pequeñas cosas, que son grandes cosas, y quizás sea esta una gran oportunidad para que el turista se entere que hay otra parte en Necochea que es muy bella y que también tiene que conocer”.

Respecto a la infraestructura, el funcionario detalló que habrá “un escenario central, dos carpas de teatro y una gran cantidad de espectáculos y talleres infantiles al aire libre” y en cuanto a los atractivos anticipó: “Como hemos tenido una gran cantidad de espectáculos durante todo el año, hemos decidido hacer un resumen de toda la decoración que se utilizó, más la propia que va a tener el festival”.