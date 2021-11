Fuerte reclamo de estudiantes del Alfar por graves problemas edilicios en su escuela

Integrantes de la comunidad educativa de la Primaria 80 y Secundaria 16 del barrio Alfar expusieron este martes en el Concejo Deliberante la delicada situación edilicia de su escuela, donde faltan aulas, hay graves falencias en los techos, los pozos sépticos y la ausencia de baños y rampas para discapacitados.

En diálogo con 0223, la estudiante Yamila Gorosito, sostuvo que en el establecimiento educativo “no deberían haber empezado las clases” debido a los serios problemas de infraestructura que deterioran la calidad de vida de los alumnos dentro del establecimiento y reclamó la falta de respuestas por parte del Municipio y del Consejo Escolar de General Pueyrredon.

Los jóvenes mostraron pancartas en el recinto del HCD, cuestionando la falta de obras. Foto:0223.

“Solo está el 4% de las obras cuando por ley debería ser del 40%. No deberían haber comenzado las clases según lo aplica la ley, en este convenio que también fue firmado por el oficialismo”, expresó la joven que cuestionó al Ejecutivo local. “Acá hay un convenio y un proyecto de ley que debe respetarse y no se está haciendo. Hay una decisión política de no entregar esos presupuestos”.

Gorosito sostuvo que el principal reclamo es por filtraciones en los techos, por la ausencia de rampas y baños para discapacitados y los pozos sépticos desmoronados, “que no se caen de un día para el otro sino es una falencia de muchos años atrás”, razonó.

La falta de espacio para unos 800 estudiantes genera que haya la biblioteca o el laboratorio de informática se usen como aulas.

“Hubo un mes que no asistimos por tema pandemia pero seguimos viniendo”, dijo la referente del Centro de Estudiantes, Aldana Rojas, que recordó los reclamos que se hicieron al Consejo Escolar y al Municipio. "Supuestamente el Intendente iba a agendar una entrevista con nosotros, dejé mi número y nunca llamaron. Y del Consejo le tiran la pelota a la Municipalidad. Pero nadie nos da una respuesta", añadió.