Luisa Albinoni recordó su relación con Menem

La actriz recordó su relación con el ex mandatario

En la noche de Medio Oriente, Santi del Moro, fue en búsqueda de Luisa Albinoni para reflotar su testimonio sobre su reconocido romance con el ex Presidente Carlos Saúl Menem.

“Divinamente me llevaba”, expresó la actriz mientras preparaba un falafel. No solo eso, si no que reveló que eran grandes amigos además de ser una pareja.

El conductor de Masterchef Argentina, Santiago del Moro, le preguntó cuál era la característica o cualidad que más admiraba de Menem y Luisa sorprendió al decir: “Era todo un caballero”.

No obstante, la actriz recordó que también solía discutir mucho "Cuando hablab´`amos de política discutía.