Con denuncias de “vaciamiento” y el inicio de una auditoría, asumió la nueva conducción de Uthgra 

Tras ganar por amplio margen en las elecciones del gremio y desplazar de la conducción a Nancy Todoroff, este miércoles asumió Pablo Santín al frente de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos seccional Mar del Plata (Uthgra). Y lo hizo con durísimas críticas a la gestión saliente. “Hay una especie de vaciamiento tremendo”, aseguró esta mañana, luego del traspaso formal de autoridades.

Para Santín, la renovación de la conducción del gremio gastronómico es “algo que desde hace años venían pidiendo los trabajadores hoteleros y gastronómicos” y consideró que se trata de un “hecho histórico” porque “es la primera vez que en Uthgra los trabajadores eligen quiénes quieren que los representen”.

Este miércoles asumieron las nuevas autoridades del gremio gastronómico a nivel local. Fotos: 0223

“Entendemos que había una crisis en la representación sindical de los hoteleros y gastronómicos, que desde hace muchos años son los más precarizados de Mar del Plata, la ciudad turística número uno del país, y no es justo que esto ocurra. Evidentemente cuando los que toman decisiones no las hacen acorde a las necesidades de los trabajadores, es el momento de decir ‘o me quedo en mi casa o damos la pelea desde adentro’”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, anunció el inicio de un proceso de auditoría a cargo de abogados y un escribano público porque “hay cosas que no están bien”. Por ejemplo, dijo, “la señora Todoroff firmó vacaciones de hasta 56 días a empleados que tendrían que estar dándole un servicio a los trabajadores”. “Por esta situación, se terminaron la inscripción de las cajas navideñas o de los útiles escolares”, enumeró.

Santín aseguró haber encontrado irregularidades en el sindicato y anunció el inicio de una auditoría. Fotos: 0223

Santín dijo que en estas horas se reunirá con la nueva comisión ejecutiva de Uthgra y saldrá a la calle, porque “llegó el momento de trabajar y cumplir con lo que prometimos en campaña”. En esa línea, anticipó que “la primera medida será combatir el trabajo no registrado” porque “hay muchísima precarización” y considera necesario “buscar un equilibrio, sin ahorcar a nadie”.