Lula encabeza las encuestas en Brasil y podría ganar en primera vuelta

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con el 48% de la intención de voto frente al 21% del presidente Jair Bolsonaro, según una encuesta de la consultora Ipec con vistas a las elecciones de octubre del año que viene.

Lula, del Partido de los Trabajadores (PT,izquierda), tiene el 57% entre los electores más pobres, que cobran hasta un salario mínimo (unos 200 dólares), mientras Bolsonaro, del Partido Liberal (PL, derecha), reúne el 30% de apoyo entre los ciudadanos que reciben más de 5 salarios mínimos.

Las intenciones de voto del presidente retrocedieron en los últimos meses junto con el crecimiento de su imagen negativa. A principios de año, Bolsonaro tenía el 39% de imagen mala o pésima y en esta última encuesta ese indicador fue del 55%.

Detrás de Lula y Bolsonaro aparecen el exjuez de la causa Lava Jato, Sergio Moro, del partido Podemos (conservador), con el 6% y con el 5% se ubica el excandidato presidencial Ciro Comes del Partido Democrático Trabalhista (centroizquierda), que cuenta con el 5%.

Ambos son considerados como los candidatos de la "tercera vía" entre Lula y Bolsonaro. Joao Doria y Andre Janones suman el 2% cada uno, y más atrás se ubican con el 1% o menos, Rodrigo Pacheco,Simone Tebet, Cabo Daciolo, Alessandro Vieira, Felipe DïAvila y Leonardo Pericles.

El 9% de los encuestados dijo que votará en blanco o anulará su sufragio y el 5% no respondió la encuesta de Ipec, ex agencia Ibope. Como la ley electoral brasileña excluye los votos nulos y en blanco y solo contabiliza los válidos, Lula supera el 50% por lo que podría ser electo en primera vuelta, señala el sondeo de Ipec, con un margen de error del 2%.