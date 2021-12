El "Diablo Nacional" entra en su etapa de definiciones

Con gran éxito sigue adelante el Torneo Diablo Nacional "Ezequiel Laurella" que organiza el club Independiente de Mar del Plata en la Villa "Benedicto Gutiérrez", y el clima ha sido un aliado. Porque la lluvia del domingo a la mañana permitió que se reprograme para lo que era la jornada libre del miércoles y, entonces, los tiempos se acomodaron y las instancias de playoffs podrán empezar el jueves como estaba estipulado.

El "Diablo Nacional" está mostrando buen nivel y muchas emociones. (Foto: Natalia Darguibel)

El miércoles fue de muchas emociones, porque se disputó la última fecha de la fase de grupos y cada resultado definió quién seguía en carrera, quién iba a Copa de Oro, quién a Copa de Plata y quién le ponía punto final al 2021 de competencia. Entonces, se escuchaban fuerte los gritos de los goles, y la alegría de algunos se mezclaba con la tristeza de otros en cada pitazo final.

Y ahora, el jueves, comienza la hora de la verdad. Porque el que gana sigue y el que pierde se va a casa. Seguirán con los mismos tiempos en cada uno de los partidos, pero ante la igualdad buscarán los cuartofinalistas desde el punto penal, para ponerle todavía más emoción y nerviosismo a la etapa. Todos los partidos de Copa de Oro de octavos de final serán el jueves, mientras que quedan los cuartos de 2015 para el viernes. Las semifinales de Copa de Plata, directamente se disputarán el sábado.

Las 13 canchas del predio están con acción durante toda la jornada y mucha gente viendo los partidos. (Foto: Natalia Darguibel)

Todos los cruces eliminatorios

Categoría 2006

Copa de Oro

Octavos de Final

9.20 Talleres vs. Agropecuario

12.00 Once Unidos vs. Deportivo Villa Gesell

13.20 Club Mercedes vs. River Plate

14.40 Club Maipú vs. Banfield

14.40 Estudiantes (Olavarría) vs. Sportivo Trabajo

16.00 Independiente vs. Amigos Unidos

17.20 Alvarado vs. Nación

18.40 San Lorenzo vs. Cadetes

Copa de Plata

Semifinales 18/12

Los Patos vs. Peñarol

Racing (Olavarría) vs. San José

Categoría 2007

Copa de Oro

Octavos de Final

10.40 Andes Talleres (Mendoza) vs. Once Unidos

12.00 Racing vs. Talleres

13.20 Independiente Rojo vs. San Lorenzo

16.00 Quilmes vs. Cadetes

16.00 Racing (Balcarce) vs. Deportivo Villa Gesell

17.20 Aldosivi vs. Los Sureños

17.20 Agropecuario vs. Nación

18.40 Independiente (Chivilcoy) vs. Alvarado

Copa de Plata

Semifinales 18/12

Banfield vs. Atlético MdP

River vs. Los Patos

Categoría 2008

Copa de Oro

Octavos de Final

10.40 Independiente Rojo vs. Estudiantes (Mercedes)

12.00 Juventud Unida (Madariaga) vs. Banfield

13.20 Once Unidos vs. San Isidro

14.40 Argentinos Juniors vs. Los Patos

16.00 River vs. Cosme (Madariaga)

17.20 Alvarado vs. Agropecuario

18.40 Estudiantes (Olavarría) vs. San Lorenzo

Viernes 17/12 Santamarina vs. Urquiza

Copa de Plata

Semifinales 18/12

San José vs. Atlético Ayacucho

Nación vs. El Cañón

Categoría 2009

Copa de Oro

Octavos de Final

9.20 Estudiantes (Mercedes) vs. Once Unidos

12.00 Racing vs. Racing Blanco (Olavarría)

13.20 Independiente Rojo vs. Quilmes

14.40 Cadetes vs. San José

14.40 Aldosivi vs. Alvarado

16.00 Agropecuario vs. Boca

17.20 Estudiantes (La Plata) vs. Atlético MDP

18.40 River vs. San Lorenzo

Copa de Plata

Semifinales 18/12

San Isidro vs. Club Mercedes

Los Patos vs. Kimberley

Categoría 2010

Copa de Oro

Octavos de Final

9.20 Estudiantes (Mercedes) vs. Andes Talleres Azul (Mendoza)

10.40 Once Unidos Verde vs. Deportivo Norte

12.00 Argentinos Juniors vs. Independiente Rojo

13.20 Nación vs. Boca

14.40 Estudiantes (La Plata) vs. Racing (Balcarce)

16.00 Alvarado vs. San Lorenzo

17.20 River vs. Argentinos del Sud

18.40 Banfield vs. Racing

Copa de Plata

Semifinales 18/12

San Isidro vs. Atlético MdP

Los Patos vs. Agropecuario

Categoría 2011

Copa de Oro

Octavos de Final

9.20 Independiente Rojo vs. Andes Talleres (Mendoza)

10.40 Racing Baby (Avellaneda) vs. Banfield

12.00 El Cañón vs. Boca

13.20 Aldosivi vs. Once Unidos

14.40 Kimberley vs. Talleres

16.00 Estudiantes (La Plata) vs. Racing

17.20 San Lorenzo vs. Alvarado

18.40 San Isidro vs. River

Copa de Plata

Semifinales 18/12

Quilmes vs. Nación

El León (Madariaga) vs. Deportivo Norte

Categoría 2012

Copa de Oro

Octavos de Final

10.00 Racing Baby (Avellaneda) vs. Once Unidos

11.00 Kimberley vs. San Isidro

13.00 El Cañón vs. Deportivo Norte

15.00 Boca vs. San Lorenzo

15.00 Nación vs. Talleres

16.00 Independiente Rojo vs. San José

17.00 Atlético MdP vs. Cadetes

18.00 River vs. Alvarado

Copa de Plata

Semifinales 18/12

El León vs. Banfield

Quilmes vs. Ferroviarios (Balcarce)

Categoría 2013

Copa de Oro

Octavos de Final

12.00 Independiente Rojo vs. San Isidro

13.00 River vs. Once Unidos

14.00 Atlético MdP vs. Los Patos

14.00 Aldosivi vs. El Cañón

15.00 Kimberley vs. San Lorenzo

16.00 Talleres vs. Deportivo Norte

17.00 Banfield vs. Cadetes

19.00 Alvarado vs. Boca

Copa de Plata

Semifinales 18/12

San José vs. Argentinos del Sud

Nación vs. Urquiza

Categoría 2014

Copa de Oro

Octavos de Final

12.00 Once Unidos vs. Nación

14.00 Quilmes vs. San Lorenzo

16.00 Independiente vs. Racing (Balcarce)

17.00 Boca vs. Talleres

18.00 Kimberley vs. Deportivo Norte

18.00 Cadetes vs. Los Patos

19.00 San Isidro vs. Alvarado

19.00 River vs. Defensores MdP

Categoría 2015

Copa de Oro

Cuartos de Final 17-12

San Lorenzo vs. Los Patos

El Cañón vs. San José

Boca vs. Urquiza

Aldosivi vs. Quilmes

Copa de Plata

Semifinales 18/12

Kimberley vs. Nación

Alvarado vs. San Isidro