El "Diablo Nacional" tuvo una jornada de emociones

Se sabía que iba a ser una jornada cargada de emociones la del jueves, porque el que ganaba seguía y el otro se iba a su casa. Entonces, se vieron trámites parejos, partidos luchados, algunos en los que se marcaron claras diferencias y muchos en los que una pelota podía definir todo o, como pasó en varios casos, terminaron yendo a los penales donde la presión en los chicos les jugó una mala pasada a más de uno. El Torneo "Diablo Nacional" de Independiente de Mar del Plata ya conoce a sus cuartofinalistas y el viernes quedarán cuatro por categoría para llegar a las últimas dos jornadas de un certamen tan tradicional como colorido en la Villa "Benedicto Gutiérrez".

Resultados y próxima fase

Categoría 2006

Copa de Oro

Octavos de Final

Alvarado 4 - Nación 1

Club Mercedes 2 - River 1

San Lorenzo 1 (1) - Cadetes 1 (3)

Maipú 0 (3) - Banfield 0 (4)

Talleres 4 - Agropecuario (Carlos Casares) 2

Estudiantes (Olavarría) 4 - Sportivo Trabajo (Balcarce) 0

Independiente 1 - Amigos Unidos 0

Once Unidos 1 - Deportivo Villa Gesell 3

Cuartos de Final

9.20 Independiente vs. Deportivo Villa Gesell

13.20 Cadetes vs. Banfield

14.40 Talleres vs. Estudiantes (Olavarría)

18.40 Alvarado vs. Club Mercedes

Categoría 2007

Copa de Oro

Octavos de Final

Andes Talleres (Mendoza) 4 - Once Unidos 1

Aldosivi 3 - Los Sureños 0

Agropecuario (Carlos Casares) 1 - Nación 2

Independiente (Chivilcoy) 2 (2) - Alvarado 2 (3)

Independiente 0 (0) - San Lorenzo 0 (3)

Quilmes 1 - Cadetes 2

Racing (Balcarce) 1 - Deportivo Villa Gesell 0

Racing 2 (2) - Talleres 2 (4)

Cuartos de Final

12.00 San Lorenzo vs. Cadetes

16.00 Nación vs. Alvarado

16.00 Racing (Balcarce) vs. Talleres

17.20 Andes Talleres (Mendoza) vs. Aldosivi

Categoría 2008

Cuartos de Final

Octavos de Final

River 8 - Cosme (Madariaga) 0

San Lorenzo 1 - Estudiantes (Olavarría) 0

Juventud Unida (Madariaga) 0 - Banfield 1

Once Unidos 2 - San Isidro 0

Independiente Rojo 1 (5) -Estudiantes (Mercedes) 1 (4)

Alvarado 0 (4) - Agropecuario 0 (3)

Argentinos Juniors 2 - Los Patos 0

Viernes 14.40 Santamarina vs. Urquiza

Cuartos de Final

10.40 Once Unidos vs. Argentinos Juniors

14.40 River vs. Banfield

17.20 San Lorenzo vs. Independiente Rojo

18.40 Alvarado vs. Santamarina/Urquiza

Categoría 2009

Copa de Oro

Octavos de Final

Cadetes 7 - San José 1

Independiente Rojo 1 - Quilmes 0

Racing 1 - Racing Blanco (Olavarría) 3

Estudiantes (Mercedes) 3 - Once Unidos 0

Agropecuario (Carlos Casares) 1 - Boca 4

Aldosivi 0 (4)- Alvarado 0 (3)

Estudiantes (La Plata) 5 - Atlético MdP 0

River 2 (3) - San Lorenzo 2 (4)

Cuartos de Final

10.40 Racing Blanco (Olavarría) vs. Estudiantes (Mercedes)

12.00 Boca vs. Aldosivi

13.20 Cadetes vs. Independiente Rojo

16.00 Estudiantes (La Plata) vs. San Lorenzo

Categoría 2010

Copa de Oro

Octavos de Final

Once Unidos Verde 3 - Deportivo Norte 0

Estudiantes (Mercedes) 4 - Andes Talleres (Mendoza) 0

San Lorenzo 2 - Alvarado 0

Nación 1 (3) - Boca 1 (4)

Argentinos Juniors 1 (4) - Independiente 1 (1)

River 0 (4) - Argentinos del Sud 0 (5)

Estudiantes (La Plata) 6 - Racing (Balcarce) 0

Banfield 1 - Racing 2

Cuartos de Final

14.40 San Lorenzo vs. Estudiantes (La Plata)

16.00 Estudiantes (Mercedes) vs. Argentinos del Sud

17.20 Argentinos Juniors vs. Racing

18.40 Once Unidos Verde vs. Boca

Categoría 2011

Copa de Oro

Octavos de Final

Racing Baby (Avellaneda) 7 - Banfield 0

Aldosivi 2 - Once Unidos 0

San Isidro 0 (2) - River 0 (4)

Boca 4 - El Cañón 1

Kimberley 1 - Talleres 0

Alvarado 2 - San Lorenzo 1

Estudiantes (La Plata) 5 - Racing 0

Independiente Rojo 1 (4) - Andes Talleres (Mendoza) 1 (2)

Cuartos de Final

13.20 Aldosivi vs. Alvarado

14.40 Kimberley vs. Independiente Rojo

16.00 River vs. Estudiantes (La Plata)

17.20 Racing Baby (Avellaneda) vs. Boca

Categoría 2012

Copa de Oro

Octavos de Final

Racing Baby (Avellaneda) 4 - Once Unidos 0

Boca 2 (5) - San Lorenzo 2 (3)

Atlético MdP 2 - Cadetes 0

El Cañón 2 (3) - Deportivo Norte 2 (5)

Independiente Rojo 4 - San José 0

Nación 1 - Talleres 2

Kimberley 3 - San Isidro 0

River 1 (4) - Alvarado 1 (5)

Cuartos de Final

15.00 Atlético MdP vs. Deportivo Norte

16.00 Racing Baby (Avellaneda) vs. Boca

17.00 Independiente Rojo vs. Talleres

18.00 Kimberley vs. Alvarado

Categoría 2013

Copa de Oro

Octavos de Final

Cadetes 0 - Banfield 3

Talleres 0 - Deportivo Norte 1

Independiente Rojo 5 - San Isidro 0

Alvarado 6 - Boca 1

Atlético MdP 1 - Los Patos 0

River 1 (5) - Once Unidos 1 (3)

Kimberley 2 - San Lorenzo 0

Aldosivi 2 (5) - El Cañón 2 (4)

Cuartos de Final

14.00 Deportivo Norte vs. Independiente Rojo

17.00 Kimberley vs. Aldosivi

18.00 Banfield vs. River

19.00 Alvarado vs. Atlético MdP

Categoría 2014

Copa de Oro

Octavos de Final

River 3 - Defensores MdP 0

Boca 2 (1) - Talleres 2 (3)

San Isidro 2 - Alvarado 0

Once Unidos 2 (2) - Nación 2 (4)

Independiente 4 - Racing (Balcarce) 0

Cadetes 1 - Los Patos 5

Quilmes 0 (2) - San Lorenzo 0 (3)

Kimberley 2 - Deportivo Norte 3

Cuartos de Final

13.00 Independiente vs. Norte

14.00 San Lorenzo vs. San Isidro

15.00 River vs. Nación

16.00 Talleres vs. Los Patos

Categoría 2015

Copa de Oro

Cuartos de Final

15.00 Boca vs. Urquiza

16.00 El Cañón vs. San José

17.00 San Lorenzo vs. Los Patos

18.00 Aldosivi vs. Quilmes