River goleó a Colón y es el campeón de campeones

River Plate se quedó esta noche con el Trofeo de Campeones, al vencer a Colón de Santa Fe por 4 a 0 en un partido jugado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.



Julián Álvarez, a los 41m del primer tiempo y a los 13m del segundo; Benjamín Rollheiser, a los 39m del complemento; y el colombiano Jorge Carrascal, sobre la hora, anotaron los goles del "Millonario".



El partido enfrentó al ganador del reciente torneo de la Liga Profesional de Fútbol (River) con el vencedor de la pasada Copa de la Liga (Colón). River es, por tanto, campeón de campeones.



Tanto Marcelo Gallardo, que sorprendió con la inclusión como titular de José Paradela en lugar de Benjamín Rollheiser, como Eduardo Domínguez apostaron a construir superioridad desde el mediocampo, al que terminaron superpoblando: cinco volantes y apenas un hombre bien de punta por lado.



En ese marco, y salvo algún intento individual de Julián Álvarez, Colón logró su primer objetivo: impedir el funcionamiento colectivo de River, interrumpir su movilidad y circuito creativo. Y, a partir de allí, buscar con buenos argumentos el arco de Armani.



La impotencia de River por no poder imponer su juego derivó en dos rápidas amonestaciones, las de Zuculini y Martínez. El cuadro santafesino, a esa altura y además de su aplicación táctica, volvía a exhibir el talento de Facundo Farías para el desequilibrio.



El "Sabalero", así, se acercó dos veces, ambas por la derecha, una con Meza y la otra con el propio Farías. Una vez Martínez y la otra Paulo Díaz se cruzaron para salvar su arco.



Pero luego de la primera media hora, en la que no hubo grandes llegadas de riesgo frente a los arcos y una vez que se paró el juego para que los dos equipos se refrescaran, el equipo de Gallardo empezó a encontrar algunos espacios. Y les sacó provecho.



Simón, desdibujado hasta allí, recibió a los 41m de Paulo Díaz, se fue por derecha y envió un centro exacto para el ingreso de Julián Álvarez, siempre el más activo y peligroso, que se estiró para definir ante cierto estatismo de Burián y puso el 1 a 0.



Inmerecido, pero un símbolo de la capacidad de River para generar aun sin dominar (o siendo dominado) y del delantero para anotar.



Hasta allí, el conjunto del "Muñeco" solamente se había arrimado con un cabezazo desviado, tras un corner, de Zuculini.



Pero antes del descanso River tuvo una ráfaga de buen fútbol y casi saca más ventaja con otro lindo centro de Simón que Paolo Goltz, en el despeje, casi convierte en gol en contra.



El segundo tiempo comenzó al revés que el primero: fue River el mejor parado y llegó dos veces con chances de gol en los cinco minutos iniciales, ambas con Simón, que definió mal.



Y aunque Colón intentó una reacción para equilibrar, el equipo de Gallardo lo liquidó a los 13m: salió mal la defensa "sabalera", José Paradela (mejoró mucho su nivel respecto de sus anteriores actuaciones) se metió al área por derecha, envió el centro y otra vez Julián Álvarez batió en dos tiempos a Burián para el 2 a 0.



Álvarez, de paso, superó a Gonzalo "Pity" Martínez (35) y, con 36, es el cuarto máximo goleador de River en la "era Gallardo", detrás de Rafael Borré, Lucas Alario e Ignacio Scocco.



Colón ya no tuvo ideas ni piernas para revertir la historia. Y para que la fiesta de River fuera completa, Gallardo le dio

Ponzio para que se despidiera dentro del campo y encabezara su última vuelta olímpica; Rollheiser amplió el triunfo con su primer gol en Primera; y Carrascal se dio un pequeño baño de confianza sellando la goleada.



Gallardo, además, emparejó algo más su duelo personal con Domínguez (ahora son tres victorias del de Colón contra dos del "Muñeco" y cuatro empates) y, a la vez, sumó su título número 14 en River: ya tenía 2 Libertadores, 1 Sudamericana, 1 Liga, 3 Recopas, 1 Suruga, 3 Copas Argentina y 2 Supercopas. River, de su mano, despidió el 2021 como campeón de campeones.



Síntesis:



River: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Fernández, Bruno Zuculini y José Paradela; Agustín Palavecino; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Bruno Bianchi, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro y Federico Lértora; Alexis Castro, Cristian Ferreira y Christian Bernardi; y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.



Gol en el primer tiempo: 41m Julián Álvarez (R).



Goles en el segundo tiempo: 13m Julián Álvarez (R), 39m Benjamín Rollheiser (R) y 45m Jorge Carrascal (R).



Cambios: en el segundo tiempo, 18m Jorge Carrascal por Palavecino (R), Lucas Beltrán por Ferreira (C), Facundo Mura por Meza (C) y Santiago Pierotti por Bernardi (C); 31m Leonardo Ponzio por Fernández (R), Benjamín Rollheiser por Simón (R) y Tomás Galván por Paradela (R); 37m Nicolás Leguizamón por Farías (C).



Amonestados: Martínez, Zuculini (R); Castro, Lértora, Goltz (C).



Árbitro: Patricio Loustau.



Estadio: Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.