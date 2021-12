EEUU endurece los controles por la variante Ómicron

Estados Unidos exigirá a partir del próximo lunes a todos los viajeros que se trasladen a su territorio que presenten un test negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores a su vuelo, independientemente de su estado de vacunación o país de salida, con el objetivo de frenar una posible propagación de la nueva variante de la Covid-19, Ómicron, que ya está presente en 23 países.

Es una de las medidas anunciadas este jueves por la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, dentro de su plan de invierno contra la Covid-19, que cuenta con ocho disposiciones más.

Hasta ahora, Estados Unidos requería pruebas de coronavirus antes de la salida a los viajeros aéreos vacunados y no vacunados, pero era más estricto con los que no han recibido las inoculaciones. De hecho, los no vacunados debían presentar un test negativo en las 24 horas anteriores al vuelo, mientras que los vacunados tenían hacer lo propio pero en las 72 horas anteriores.

Más allá de los protocolos para los viajeros, el plan de invierno de Biden contra el coronavirus incluye medidas para impulsar la vacuna de refuerzo entre todos los adultos; ampliar el número de inoculaciones entre niños; aumentar el acceso a pruebas gratuitas en el hogar; e incrementar las protecciones en los lugares de trabajo.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ómicron fue detectada en al menos 23 países y seguramente aumentará en los próximos días. Sin embargo, el organismo intentó tranquilizar al mundo frente al surgimiento de la nueva variante al tiempo que recuerda que la variante Delta aún representa más del 99 por ciento de casos de Covid-19 en todo el mundo y señala que deben reforzarse las medidas de prevención frente a ambas