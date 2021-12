Criptomonedas, seguridad y asesoramiento en Mar del Plata

Stronghold, Consultoría en Inversiones, abrió sus puertas en Mar del Plata y gracias a su equipo de profesionales y a su experiencia en el mercado de las criptomonedas se posiciona como una de las consultoras más importantes de la ciudad.

Durante la inauguración de la oficina, ubicada en Diagonal Pueyrredon 2970 - Piso 7, Alejandro Jabbaz, uno de los tres socios de la firma, explicó que notaron "cómo las criptomonedas están cambiando al mundo", por lo que luego de "estudiarlas y activar inversiones que se han sostenido en el tiempo", consideraron que era "necesaria en Mar del Plata una consultora que pueda llevar soluciones y brindar asesoramiento y seguridad a los inversores locales”.

Stronghold es una empresa joven dirigida por tres socios marplatenses, que trabaja con un equipo interdisciplinario de economistas, empresarios, ingenieros y abogados. En concordancia con el surgimiento de nuevas tecnologías y formas de pago, otro de los socios, Guillermo Baigorria explicó: “En plena pandemia creció exponencialmente el uso de estas monedas virtuales y muchos usuarios han ganado a través de la compra y venta, pero también muchos han perdido, tanto por no entender el mercado y sus movimientos o simplemente porque no supieron elegir la moneda correcta. Por lo tanto, decidimos juntarnos en este nuevo emprendimiento y llevar seguridad a las personas y maximizar sus ganancias”.

Por su parte, Gabriel Toledo, el socio con más tradición en los negocios, manifestó que el mercado de las criptomonedas puede resultar abrumador ya que es un fenómeno nuevo en crecimiento y por eso hay que tener seguridades a la hora de invertir para disminuir los riesgos. “Lo más importante del sistema cripto es la seguridad. No existe un 0-800cripto ni una mesa de soporte que te pueda brindar ayuda. Por eso nos pareció importante que los futuros inversores estén asesorados permanentemente y que sepan que sus activos están seguros. Pero nuestro trabajo no se termina ahí, también consideramos importante educar financieramente a los clientes que ya desean invertir, a los que están pensándolo o a quienes ven este nuevo sistema como una forma de ahorro para que ellos mismos aprendan a optimizar la rentabilidad de sus valores”.

El mundo entero vive una ola en crecimiento de estas monedas virtuales, pero también de billeteras electrónicas, USDT, NFT y otros. Nuevas formas de pago y cobro electrónico están surgiendo a diario y todos los rubros están notando la demanda por parte de sus clientes. Debido a esto, en la consultora Stonghold, concentran su gran apuesta en asesorar a los comerciantes y empresarios sobre cómo incorporar estos nuevos sistemas.

Por su parte, Jabbaz agregó que "en el mundo, las criptos, ya forman parte del nuevo esquema financiero y en Argentina y más precisamente, en Mar del Plata, no podemos quedarnos atrás". "Es nuestra tarea -dijo- acercarle estas nuevas propuestas a los responsables de hotelería, gastronomía, inmobiliarias, concesionarias de autos, turismo y desarrolladores inmobiliarios. Esta moneda es segura, tanto virtual como físicamente. Uno ya no tiene que trasladarse con un maletín con miles de dólares para cerrar una operación inmobiliaria, ahora con solo un pendrive inviolable y unos simples pasos puede adquirir una propiedad en minutos”.

Para concluir, Toledo y Baigorria coincidieron: “Queremos que nuestros clientes, si invierten en criptomoneda, que lo hagan de forma segura y en proyectos sólidos que generen valor y que tengan una propuesta tecnológica interesante”.

El mercado de la construcción y las Criptomonedas

Esteban Poloni, desarrollador inmobiliario de la zona y ex candidato a diputado en las últimas elecciones, contó su experiencia con respecto a este fenómeno: “Tengo varios clientes que, en los últimos meses, me han preguntado si en nuestra empresa operamos con bitcoin o monedas similares. Fue una sorpresa ya que hasta ahora nunca habíamos recibido este tipo de inquietudes. Luego de asesorarnos en la consultora Stronghold, llegamos a la conclusión de que no solo es posible, no solo es más seguro, sino que además, para nosotros y nuestros colegas, puede ser una gran herramienta en la búsqueda de inversores para el desarrollo de nuevas obras en la ciudad”.

Consiltado acerca de la función de los gobiernos en estas nuevas herramientas, Poloni señaló: “En varios países del mundo ya han optado por seguir de cerca este tema, países como El Salvador, que lo ha hecho de un modo más progresivo y activo, pero también en los Estados Unidos, con una mirada más conservadora, se está tratando una forma de regulación de este mercado. En nuestro país sería bueno que el Estado se interiorice en el tema y haga sus aportes. La regulación es sana para todas las partes ya que fija reglas claras y, ante la debilitación de todas las monedas del mundo, establece una seguridad financiera para operar, lo cual lleva tranquilidad y confianza a todos los involucrados”.