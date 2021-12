Tiene un tumor en la cabeza y necesita juntar 20 mil dólares para someterse a un tratamiento

Verónica Alejandra Di Gerónimo tiene 35 años y a principios de diciembre fue operada de un tumor y dos quistes en el cerebro. Ahora necesita recaudar 20 mil dólares para someterse a un tratamiento no invasivo que la ayudaría a mejorar su calidad de vida.

La mujer fue diagnosticada a fines de julio de un ependimoma nivel 2, un tumor que afecta sus sistema nervioso central. El 1º de diciembre fue intervenida quirúrgicamente en el Instituto Fleni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) después de interponer un recurso de amparo a la obra social Accord Salud que inicialmente le negaba cubrir los costos de la operación.

"Salió todo bien, la recuperación fue mejor de lo que se esperaba. Pero no se pudo hacer la resección del tumor porque está agarrado del bulbo, que es lo que controla todo. Esa parte no se puede tocar", explicó a 0223.

La paciente de 35 años enfatizó que el tumor que tiene avanza sobre su organismo día a día y no tiene cura hasta el momento. "Es un tumor que tiende a invadir el sistema nervioso y a formar más tumores", indicó.

A contrarreloj, Verónica tiene que someterse en enero que viene a un tratamiento de radioterapia no invasivo que le ofrece el Instituto Fleni con una máquina particular. "Al no haber tratamiento, te ofrecen "dormirlo" hasta que salga un tratamiento más efectivo", expresó.

Verónica recibe tratamiento en el Instituto Fleni de Buenos Aires.

"Por mi edad, recomiendan que me haga el tratamiento con una máquina que ellos tienen que no la cubre ninguna obra social. Es una máquina muy específica que afecta no solo la zona a tratar, sino todo lo que está alrededor y cuesta hasta 20 mil dólares", detalló.

La alternativa que le podría cubrir la obra social sería un tratamiento similar de radioterapia pero que tiene altos riesgos de secuela: podría afectar la vista, la respiración, las facciones de la cara, entre otras consecuencias. "Quedarme ciega o sorda por un tratamiento me daría mucha bronca. Y este tratamiento me ayudaría a mejorar mi calidad de vida. Necesito sacar bajo tierra 20 mil dólares y no tengo tiempo", razonó desesperada.

Cómo colaborar

Titular: Verónica Alejandra Di Gerónimo

Caja de ahorro en pesos - Número de cuenta: 42006989667

CBU: 0140323503420069896678

CTA DNI Banco Provincia - Alias: Avión.Acta.Japón