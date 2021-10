Colegio organiza un bingo solidario para ayudar a una mujer que tiene un tumor en el cerebro

El Instituto Fray Mamerto Esquiú de Mar del Plata realizará el próximo viernes 29 de octubre un bingo solidario con importantes premios y órdenes de compra a beneficio de una familia de su comunidad educativa.

Verónica, madre de dos nenas de 13 y 11 años y un niño de 6 que asisten al establecimiento del barrio Parque Luro, fue diagnosticada a fines de julio con un tumor y dos quistes en el cerebro. La mujer será operada antes de fin de año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la familia necesita recaudar fondos para solventar los gastos del proceso de recuperación y su vida diaria.

"Tengo comprometidas las cuerdas motoras que manejan el cuerpo. Es justo en donde pasa todo lo que controla el cuerpo", explicó la madre de 35 años a 0223.

Ni bien conoció el diagnóstico, Verónica comenzó un largo proceso de consultas con distintos cirujanos, pero su médico de la clínica 25 de Mayo le aclaró que en Mar del Plata no hay un profesional apto para encabezar una operación de semejante complejidad.

Después de consultar con distintos cirujanos en Capital Federal, Verónica acordó con su médico que entrará al quirófano del Instituto Fleni antes de fin de año. Inicialmente, su obra social Accord Salud le negó el tratamiento, pero finalmente se hará cargo del 100% de los gastos después de que un juez fallara a su favor tras presentar un recurso de amparo en la Justicia.

La venta de electrodomésticos outlet representaba el único ingreso para la familia, que durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus se vio gravemente afectada por las pérdidas económicas. "Todo lo que teníamos como ahorro lo consumimos para poder llevar adelante nuestras vidas y tuvimos que vender todo lo indispensable para cancelar las deudas", aseguró.

"Veníamos muy golpeados económicamente. Estuve un mes entero sin salir de mi casa, con ataques de pánico y ansiedad. Me tuvieron que dar un montón de medicación. Me costó muchísimo asumir lo que me está pasando", reconoció.

Por eso, los directivos del Esquiú decidieron organizar un bingo solidario. El dinero recaudado será destinado a solventar los gastos de la recuperación y de la propia familia que no contará con ingresos económicos para esa fecha. "Es para que tengamos un respaldo para cuando me operen y podamos sustentar nuestros gastos durante el tiempo que lleve la recuperación", indicó.

El bingo solidario se llevará a cabo el viernes 29 de octubre a las 19 y se podrá seguir por Instagram (@bingo_solidario_ifme) y Facebook (Bingo Solidario Ifme). Los cartones valen $100 cada uno y son válidos para tres sorteos. Se sortearán una orden de compra de $40 mil en una mueblería, una estadía por tres noches en el club vacacional RCT, botellas, vasos, cremas, sesiones de depilación, sesiones de masajes y muchos premios más.

Comprá tus cartones a través de una transferencia bancaria

Titular: Verónica Alejandra Di Gerónimo

Caja de ahorro en pesos - Número de cuenta: 42006989667

CBU: 0140323503420069896678

CTA DNI Banco Provincia - Alias: Avión.Acta.Japón