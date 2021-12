UADE Costa Argentina suma nuevas carreras tecnológicas a su propuesta académica

UADE Costa Argentina lanzó la Licenciatura en Gestión de Tecnología de la Información, que se podrá a cursar en la ciudad de Pinamar y dos diplomaturas relacionadas a Sistemas, que se pueden realizar de forma remota y de apenas 9 meses de duración. En todos los casos, ya está abierta su inscripción.

En diálogo con 0223, Hernán Morello, director de la Licenciatura, explicó que las carreras en Sistemas ofrecen una amplia salida laboral debido a la alta necesidad de las empresas de contar con profesionales capacitados, incluso desde el exterior, y que generan grandes ganancias.

“Las carreras que ofrecemos en la UADE Costa Argentina, como la Tecnicatura en Desarrollo de Software y la Licenciatura de Gestión de Tecnología de la Información, requieren de la presencialidad en el Campus, porque en los primeros años, requieren de un acompañamiento porque en los primeros años es necesario un acompañamiento y mucha práctica en equipo y con el docente”, indicó Morello, que no descartó que en algún momento se pueda implementar “un modelo híbrido” entre virtualidad y presencialidad.

El responsable académico sostuvo que los estudiantes que concurran a la UADE de la Costa, contarán además con la posibilidad de anotarse en la Diplomatura en Ciencia de Datos y la Diplomatura Universitaria en Desarrollo Web Full Stack, cada una con una duración de 9 meses. “Son programas cortos y surgieron a raíz de conversaciones con la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), debido la escasez en el mercado y la gran demanda de profesionales. Necesitábamos formar profesionales cuanto antes”, valoró.

“Los programas son muy específicos y de mucha demanda laboral. En el caso de la Diplomatura de Desarrollo Web Full Stack, los alumnos aprenderán a diseñar una página web y una aplicación mobile, un conjunto de conocimientos que les permitirán insertarse rápidamente en el mercado. Y se dictarán de manera remota, es decir, los estudiantes estarán conectados de manera sincrónica con un docente, que del otro lado va a estar dando la clase, no por medio de un video”, remarcó.

El propósito es formar graduados en gestión y uso de tecnología de la información en las organizaciones, capaces de detectar, corregir e implementar estrategias competitivas de negocios basadas en estas tecnologías, y con capacidades para trabajar en equipos interdisciplinarios en organismos del sector público o privado.

En el caso de la Licenciatura, se caracteriza por ser capaz de dar soluciones sólidas a problemas en la creación de un producto de software con orientación en la gestión, donde el alumno no solamente será capaz de crear un software, sino que tendrá conocimiento en comercializar el producto, manejo de equipo de desarrollo, habilidades de negociación, liderazgo y gestión de personal.

UADE Costa Argentina ofrece carreras con amplia salida laboral.

Iniciar una carrera a veces genera duda entre los jóvenes, que no están convencidos si la opción académica es la correcta. En ese aspecto, Morello, reconoció en base a su vasta experiencia que hay un punto en común que tienen el aspecto vocacional: amar la tecnología.

“Son personas a las que les gusta mucho estar varias horas frente la computadora, les gusta la tecnología, pero se enfrentan con ciertos temores por no saber programar. Y esto no es un problema: estas carreras enseñan a programar desde cero, es decir, no hay que tener conocimientos previos. Con tener el título secundario es más que suficiente. Y la carrera permite que no haya que trasladarse a Buenos Aires oa otra ciudad para trabajar, porque la pandemia generó que se pueda trabajar desde cualquier lugar. Tenemos varios egresados que trabajan así, incluso haciendo tareas para empresas del exterior. Las posibilidades laborales son muy amplias y los salarios están muy por arriba de la media”, concluyó el director de la carrera de UADE.

Si te interesan estas especialidades académicas, encontrá más información aquí.