Delantal negro y domingo de eliminación para Mica Viciconte

Revés para Mica Viciconte en Master Chef Celebrity, luego de clasificar a la instancia donde cocinan los mejores de la semana. En el programa emitido este miércoles la marplatense fue la peor de los cuatro participantes que hubo en competencia y se llevó el delantal negro.

El destino de la pareja de Fabián Cubero, una de las grandes candidatas a llegar a la final del reality gastronómico, se conocerá el domingo próximo, cuando los peores cocineros de la semana busquen la clasificación a la siguiente ronda. Uno de ellos quedará eliminado.

El desafío planteado por el jurado conformado por los chef Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular fue el de elaborar cocina mexicana: los participantes debieron preparar nachos con guacamole, tres tacos con relleno a elección, una crema ácida y una salsa. Mica compitió contra la actriz Luisa Albiloni, la deportista y médica Peque Pareto y la modelo Catherine Fulop.

Todo arrancó con la presencia musical de unos mariachis, tras lo cual el jurado planteó la consigna y en la previa les dio la chance a los cocineros de ganarse un beneficio. Los participantes debieron decorar unas galletas en forma de catrinas. La ganadora fue Albinoni, que en medio de la preparación hizo uso del premio y le asignó a Viciconte la obligación de cocinar durante cinco minutos con una máscara de luchador puesta.

Durante su desafío la modelo marplatense contó con tres minutos para ir al mercado a buscar productos y con 70 minutos para la elaboración. A Mica le tocó utilizar en su plato la salsa de molcajete, una clásica preparación roja mexicana hecha con verduras asadas.

Viciconte eligió como protenía para su plato el lomo y el chef Donato De Santis le recomendó que lo cocine a último momento, además de darle algunos consejos para cocinar los porotos.

Pasada la mitad del tiempo el jurado les pidió a los cocineros agregar una preparación más: un choclo mexicano al fuego, presentado untado en manteca, mayonesa, queso y chile molido.

En la devolución del jurado, Donato aprobó el taco, aunque aseguró que le quedó un poco chico y que le faltó algo de cocción. Por su lado Betular le dijo que el plato era convencional en el gusto y que eso no generaba sorpresa, aunque valoró la cocina del choclo y también la crema ácida. Más allá de que la degustación no pareció muy negativa, la marplatense anticipó lo que le depararía y se vio en el domingo antes de que se le confirmaran.

Los chefs llamaron a las cuatro participantes al frente y no le otorgaron medallas a ninguna al considerar que no habían elaborado un buen plato, algo que no había ocurrido nunca. De todas formas a la siguiente ronda pasaron la Peque, Albiloni y finalmente Catherine Fulop, en un mano a mano con Mica.