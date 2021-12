Multas desde el COM y un nuevo sistema de fotomultas: el municipio relanza el área de Tránsito

El intendente Guillermo Montenegro anunció que el municipio llevará adelante fuertes controles de tránsito durante la temporada, que incluyen el regreso de las multas a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y un nuevo convenio para implementar fotomultas en Mar del Plata. También se habilitará una App para que los vecinos puedan denunciar vehículos mal estacionados.

El jefe comunal estuvo acompañado por el subsecretario de Planificación y Control de la Secretaría de Seguridad, Martín Ferlauto, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti y el presidente del Emvial, Mariano Bowden. Además, anunció la designación de la nueva directora de Tránsito, Sofía Pomponio.

Los anuncios llegan luego de varios siniestros viales, protagonizados por conductores que manejaban alcoholizados. En ese sentido, Ferlauto anticipó que fortalecerán los controles de interceptación vehicular y los operativos de alcoholemia.

Bowden, Bonifatti, Montenegro y Ferlauto anunciaron nuevas medidas de seguridad vial.

El funcionario también anticipó que desde el lunes se retomará la política de implementar multas por infracciones de tránsito a partir de las cámaras del COM. En una primera etapa, se implementarán en las calles San Juan, Rivadavia, Güemes, 12 de Octubre y Constitución. Esta herramienta se utilizará para detectar:

doble fila

semáforo en rojo

giros no permitidos

estacionamiento indebido

Por otro lado, Ferlauto dijo que se trabajará en la elaboración de un nuevo convenio con una universidad para que Mar del Plata implemente fotomultas que permitan detectar otro tipo de infracciones, como el cruce de semáforo en rojo y el exceso de velocidad.

Montenegro: "No alcanza con un Estado presente si no hay consciencia individual"

Montenegro dijo que hay que tomar consciencia del valor de la vida.

El intendente Guillermo Montenegro explicó que el objetivo de la conferencia era mostrar lo que hizo el municipio en materia de seguridad vial y lo que hace en la actualidad. No obstante, aclaró que "no alcanza con un Estado presidente si no hay consciencia individual".

"Un solo caso es un problema sobre todo cuando involucra vidas y familias destruidas", dijo el jefe comunal, que destacó el aporte de la comisión asesora en Seguridad Vial para trabajar con información precisa y certera sobre la prolemática.

En ese sentido, el jefe comunal destacó que es necesario implementar campañas de concientización, pero remarcó que "hay que acompañarlas por controles y penalización".

"Queda claro que haciendo todo esto hay una pata importante. Es importante que cada uno de nosotros haga un mea culpa. No alcanza lo que hace el Estado si como sociedad no tomamos conciencia del valor de la vida. Vamos a intensificar las campañas, pero sabemos que no alcanza solamente con eso", dijo Montenegro.