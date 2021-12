Su vecino entró a la casa y la atacó a golpes: "Si no era por mi papá, me mataba"

Una mujer que vive en el barrio Bosque Grande atraviesa una pesadilla con un vecino que hace tres meses no deja de hostigarla. La última vez, el sujeto ingresó a su casa y le ocasionó varias heridas en medio de un tenso forcejeo que su padre, a fuerza de golpes, alcanzó a frenar para que no pasara a mayores.

El martes por la noche, Dana preparaba la cena para sus hijos de 4 y 6 años y su padre cuando advirtió que su vecino intentaba ingresar a su casa por la ventana. La mujer lo quiso echar, pero el hombre se le tiró encima: la mordió en la mano y también le lastimó el tobillo de un pie.

Su padre, que se encontraba en el fondo de la vivienda, escuchó los gritos de auxilio de su hija y se agarró a las piñas con el sujeto para defenderla. "Si no era por mi papá, me mataba", confió a 0223.

Es que su padre se vino a vivir a Mar del Plata hace menos de una semana para justamente defender a su hija del vecino que no para de fustigarla. "Mi papá tuvo que dejar su vida en Buenos Aires para defenderme porque este hombre no para de molestar", aseguró la joven.

"Él se metió en mi casa para agredirme. No es la primera vez que lo hace. Una vez ya me apuñaló. Este hombre no para nunca y la Justicia no hace nada", recriminó la mujer que ya lo denunció en reiteradas oportunidades por distintos episodios de violencia que le valieron una restricción de acercamiento.

Dana vive con sus pequeños hijos en una humilde vivienda y relató los constantes hostigamientos que sufre de parte de su vecino. "De noche me patea la casilla, me tira piedras o me amenaza con prenderla fuego. Paso noches sin dormir", narró.

La mujer inició acciones penales contra su agresor que incumple la restricción de acercamiento que le otorgaron y lamentó que los efectivos policiales de la comisaría decimosexta "no hacen nada" para frenarlo.