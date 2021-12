La FMS explota el mítico estadio Obras con la vuelta del público

La Liga de Freestyle más importante de habla hispana se presentó de manera presencial y resultó un éxito. Este miércoles cientos de personas palpitaron la última jornada de FMS Argentina del año en el estadio Obras Sanitarias, al aire libre y, muchas otras, lo vivieron de manera virtual con picos de hasta 110 mil vistas en Youtube.

Sin dudas, la batalla de la jornada fue la del marplatense Papo y Mecha, que no dejaron nada por decirse arriba de la tarima. Fue una final anticipada en la segunda fecha, la batalla con más hype (la más esperada por la gente). Papo logró llevársela sabiendo que Mecha es uno de los competidores más peligrosos de esta edición. “Fue una de las batallas más difíciles que me esperaban este año, fueron importantes los 3 puntos”, comentó.

Uno de los MVP de la jornada fue Klan que ganó su batalla contra el debutante Katra, que pudo llevar a sus dos hijos y su pareja verlo. “Hija mía, estoy re contento de que me mires hoy en día, este acote es para Emma Delfina, a mí no me importa lo que digan MC’s de porquería”, con esa rima cerró el minuto a Sangre que dejó al público encendido.

Uno de los debutantes que se paró de rimas fue MP. El Migue Pérez dejó marcado su flow del año 3000 a pesar de perder contra el último campeón Stuart, que se posiciona para ser de los mejores este año. De todas formas, MP logró llevarse el apoyo de la gente y en su charla con 0223 comentó que 2022 será un año de nuevas conquistas de freestyle y música.

El premio mayor fue para el público que no paró de saltar a pesar de los agobiantes 36 grados e hizo que los competidores se potenciarán para dar un gran nivel de rimas.