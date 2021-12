Insultos y gritos frente a un centro de testeos: el personal de salud se fue escoltado por la policía

Tras los festejos de Navidad y en vísperas de las reuniones de Año Nuevo, en Mar del Plata, la postal de los centros de testeos con largas filas de personas que quieren hisoparse para descartar un posible contagio de Covid fue una constante a lo largo de la última semana. En ese marco y tal como lo reconoció este jueves la secretaria de Salud del municipio, Viviana Bernabei, las agresiones al personal de salud son cada vez más frecuentes.

Una escena de esas características se vivió este jueves a la noche en el centro de testeos que el municipio montó en Playa Grande cuando, pasadas las 22, se anunció que no iban a realizarse más hisopados y que la tarea se reanudaría este viernes. Esto no cayó para nada bien entre las personas que se encontraban en el lugar y empezaron los gritos e insultos hacia los trabajadores. En la mayoría de los casos, manifestaban que llevaban más de tres horas aguardando el test y que necesitaban confirmar si eran portadores del virus o no para llevar tranquilidad a sus familiares.

Sin embargo, las agresiones no sirvieron para revertir la decisión y el personal de salud abocado a la realización de los testeos sólo pudo retirarse del tráiler escoltado por la policía, que se acercó hasta allí para evitar que la situación pasara a mayores.