Más de 1000 marplatenses participaron de un ensayo y se aplicaron la vacuna china Cansino

Esta semana concluyó en Mar del Plata el ensayo de la vacuna china CanSino contra el coronavirus y 1011 voluntarios ya fueron inmunizados. Los resultados están siendo monitoreados por el Instituto de Investigaciones Clínicas de nuestra ciudad y serán analizados durante un año. Destacan que no hubo ningún evento adverso en el millar de voluntarios.

Ignacio Mackinnon, director del Instituto de Investigaciones Clínicas de Mar del Plata manifestó a 0223 que hasta el momento los estudios son “satisfactorios” y señaló que en relación al ensayo realizado en los poco más de 1000 vacunados en la ciudad, “no hubo eventos severos graves ni serios”, remarcó.

Una reciente publicación en medios de prensa internacionales, avalan una eficacia de la vacuna del 95,4% en personas con comorbilidades y de una efectividad del 65,7% en la prevención del Covid-19 sintomático.

“Este lunes fue el último día de inclusión de voluntarios y cerramos con 1011 personas, a las cuales se les aplicó la vacuna que tiene la particularidad que lleva una sola dosis. Y a partir de ahora, comienza un período observación durante un año. Hay que esperar 28 días después desde la aplicación de la dosis, ya que después de esos días es cuando se generan anticuerpos”, explicó Mackinnon.

Según adelantó el médico, “se espera la aprobación de la vacuna antes de junio a nivel mundial y es probable que la Anmat la autorice en nuestro país antes de esa fecha por una aprobación de emergencia, como ha sido con el resto de las vacunas”, razonó.

La aplicación de la vacuna Cansino se realizó en la sede de Colón 3456 y el ensayo clínico, tiene como investigador principal al médico Gonzalo Corral. Debido a la profesionalidad de los trabajos realizados, existe la posibilidad que la institución realice otro estudio de similares características pero para otro importante laboratorio extranjero.

La vacuna fue desarrollada por el Beijing Institute of Biotechnology, CanSino Biologics Inc, de China y en nuestro país los estudios son impulsados por la Fundación Huésped, dirigida por el prestigioso médico infectólogo Pedro Cahn. La vacuna puede almacenarse y transportarse a temperaturas de entre 2 y 8° C, y su producción no requiere laboratorios con altos niveles de bioseguridad, lo que la hace más accesible para los países en desarrollo con instalaciones limitadas.