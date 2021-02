Aumenta el interés de pesqueras marplatenses para mudarse al Parque Industrial

Cuando la incertidumbre gana terreno en varios sectores de la economía por consecuencia de la pandemia y de una mala temporada, el Parque Industrial “General Savio” arrancó el 2021 con renovado optimismo: aumenta el interés de varias empresas, en mayor parte del sector de la pesca marplatense, para radicarse en el polo industrial de ruta 88.

“Seguimos recibiendo muchos pedidos de terrenos para instalarse en la ampliación del Parque, sobre todo empresas de la pesca y frigoríficos, que ahora funcionan dentro de la ciudad y que por ahí por problemas medioambientales, o de ruidos que afectan a los vecinos, deciden venir. Con vender esa planta que hoy tienen en una manzana de un barrio y que posee un gran valor inmobiliario, les alcanza para mudarse aquí”, expresó a 0223 Ignacio Mesa, presidente del Parque Industrial.

Para el empresario, el interés de estas firmas de la pesca marplatense “no tiene que ver con una cuestión de la pandemia, sino que va más allá de la coyuntura. Son decisiones que poseen desde hace tiempo y que ahora, quizás, ante la existencia de buenos créditos para la ampliación o compra de maquinarias, con tasa subsidiada de acá a 20 años, haga que valga la pena”, evaluó.

Por otra parte, Mesa sostuvo que en líneas generales, el Parque no ha sufrido los efectos de la pandemia: “Las empresas del rubro alimenticio y metalúrgicas tienen trabajo y no han tenido que parar debido a que muchas están dentro del rubro de las esenciales. En general están trabajando y no ha habido despidos ni cierres de ninguna fábrica”, aseguró.